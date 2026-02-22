Macarena López y Agustina Barreiro se destacaron en Banco República en el Sudamericano de Clubes de Vóleibol

Banco República representó a Uruguay en el Sudamericano de Clubes de Vóleibol disputado en Lima terminando en el penúltimo lugar del certamen pero mostrando también algunos rendimientos individuales interesantes.
El campeón de la Liga Uruguaya de Vóleibol, en noviembre del año pasado, llegó al Sudamericano sin dos de sus jugadoras emblemas: Fabiana Gómez y Lucía Guigou. Para paliar esas bajas apostaron por Andrea Cammarano como refuerzo.
En el debut, el equipo que dirige Guillermo Williman quedó emparejado con dos equipos peruanos.
Con Alianza Lima perdieron 25-11, 25-14 y 24-12.
Con Universidad de San Martín cayeron 25-14, 25-15 y 25-13.
Eso las dejó terceras en el grupo por lo que el sábado jugaron por el séptimo puesto ante Olympique de Cochabamba, perdiendo también 3 sets a 0 con parciales de 25-18, 25-17 y 25-22.
Macarena López y Agustina Barreiro fueron las jugadoras más destacadas del equipo.
|Jugadora
| Posición
|Macarena López
|Punta
| Andrea Cammarano
|Punta
| Karina Cardozo
|Opuesta
| Romina Castillo
|Central
| Belén Gallicchio
|Armadora
| Agustina Barreiro
|Punta
| Lara Chaibun
|Opuesta
| Josefina Vargas
|Armadora
| Florencia Abelenda
|Central
| Agustina De Pro
|Líbero
| Florencia Mastroianni
|Central
| Lucía Rodríguez
|Líbero
La asistente técnica de Williman es Valentina Pallas.
Además de ganar la Liga Uruguaya, Banco República ganó en las últimas temporadas el Clausura 2022, Apertura 2023, Clausura 2023, Apertura 2024, Clausura 2024 y Clausura 2025 de la Liga Livosur.