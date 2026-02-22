Macarena López y Agustina Barreiro se destacaron en Banco República en el Sudamericano de Clubes de Vóleibol

Banco República representó a Uruguay en el Sudamericano de Clubes de Vóleibol disputado en Lima terminando en el penúltimo lugar del certamen pero mostrando también algunos rendimientos individuales interesantes.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El campeón de la Liga Uruguaya de Vóleibo l, en noviembre del año pasado, llegó al Sudamericano sin dos de sus jugadoras emblemas: Fabiana Gómez y Lucía Guigou. Para paliar esas bajas apostaron por Andrea Cammarano como refuerzo.

En el debut, el equipo que dirige Guillermo Williman quedó emparejado con dos equipos peruanos.

VÓLEIBOL Lagomar se consagró campeón de la Liga Uruguaya de Vóleibol en varones y se clasificó al Sudamericano de Clubes

VÓLEIBOL Banco República se consagró campeón de la Liga Uruguaya de Vóleibol y será el representante de Uruguay en el Sudamericano de Clubes 2026

Con Universidad de San Martín cayeron 25-14, 25-15 y 25-13.

Eso las dejó terceras en el grupo por lo que el sábado jugaron por el séptimo puesto ante Olympique de Cochabamba, perdiendo también 3 sets a 0 con parciales de 25-18, 25-17 y 25-22.

Macarena López y Agustina Barreiro fueron las jugadoras más destacadas del equipo.

Jugadora Posición Macarena López Punta Andrea Cammarano Punta Karina Cardozo Opuesta Romina Castillo Central Belén Gallicchio Armadora Agustina Barreiro Punta Lara Chaibun Opuesta Josefina Vargas Armadora Florencia Abelenda Central Agustina De Pro Líbero Florencia Mastroianni Central Lucía Rodríguez Líbero

La asistente técnica de Williman es Valentina Pallas.

Además de ganar la Liga Uruguaya, Banco República ganó en las últimas temporadas el Clausura 2022, Apertura 2023, Clausura 2023, Apertura 2024, Clausura 2024 y Clausura 2025 de la Liga Livosur.