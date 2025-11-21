Lagomar se consagró campeón de la Liga Uruguaya de Vóleibol en varones y se clasificó al Sudamericano de Clubes

Lagomar se consagró campeón de la Liga Uruguaya de Vóleibol en la rama masculina y junto con Banco República en mujeres representará a Uruguay en el Sudamericano de Clubes 2026.

El equipo dirigido por Roberto Busiello jugó en la serie con BPS y Plaza Paysandú, rivales a los que venció, perdiendo luego con Areteia para avanzar a las semifinales en el segundo puesto.

En las semis le ganó 3-2 a Areteia tomándose revancha y en la final superó 3-0 a Bohemios con parciales de 25-15, 25-17 y 25-22.

"La final fue muy intensa, veníamos cansados de jugar tres partidos los días anteriores, la clave fue ser muy prolijos en el sentido de pasar y recibir bien porque esos detalles hacen la diferencia. Además estábamos muy motivados porque era una ilusión muy grande para el equipo, tuvimos hambre de ganar y la tribuna fue clave para darnos fuerza y energía", dijo a Referí Luciano Fernández, jugador de Lagomar.

El equipo arrancó la temporada en la divisional A de la Liga Livosur, la segunda división, donde ascendieron para el segundo semestre del año al terminar en el tercer lugar. En el Clausura de la máxima división van segundos.

El plantel de Lagomar lo componen Etien Lacroix, Nicolás Busiello, Edison Caballero, Marcos Montilla, Muguruza Ibai, Lucas Machado, Valentín Lombardo, Luciano Fernández, Gonzalo Herrera, Facundo Álvez, Augusto Sosaya, Marcos González, Emanuel Navarro, Ignacio González y Matías Ibarra.