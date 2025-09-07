Italia es campeón del mundo por segunda vez en su historia en vóleibol de mujeres con el argentino Julio Velasco como entrenador

La selección italiana femenina de vóleibol logró su segundo título mundial, un año después de conseguir el oro olímpico en París, al vencer en la final a Turquía al término de un magnífico enfrentamiento por tres sets contra dos con parciales de 25-23, 13-25, 26-24, 19-25 y 15-8, este domingo en Bangkok, mientras que Brasil terminó tercera.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La Nazionale se sube al techo del mundo por segunda vez tras haber logrado el título en 2002, gracias a una generación dorada liderada por Paola Egonu (22 puntos, incluidos tres bloqueos) y al entrenador argentino Julio Velasco.

20250907 vóleibol VOLLEYBALL - WORLD - WOMEN - TUR - ITA Italy's #18 Paola Ogechi Egonu spikes the ball as Turkey's #99 Ebrar Karakurt and Turkey's #14 Eda Erdem Dundar attempt to block during their final match of the 2025 Women's Volleyball World Champio

Después de haber ganado dos títulos mundiales en la década de 1990 con la selección italiana masculina, Velasco, de 73 años, ha llevado a su par femenino a dos medallas de oro consecutivas.

CICLISMO La bandera de Uruguay que se coló en la llegada de la etapa 15 de la Vuelta a España, mientras se maneja como un hecho histórico la llegada del uruguayo Thomas Silva al equipo Astana

HOCKEY SOBRE CÉSPED Náutico se afirma en la cima del Uruguayo de hockey sobre césped y con Carrasco Polo ya aseguraron su lugar en semifinales

Había llegado al puesto en plena crisis, unos meses antes de los Juegos de París.

Además de estas dos medallas de oro, ha llenado la vitrina de trofeos con dos Ligas de Naciones.

En el Mundial, tras remontar contra Brasil en semifinales (3-2 después de ir perdiendo 1-0 y luego 2-1), sus jugadoras resistieron el regreso de las turcas, lideradas por Melissa Vargas (28 puntos, incluidos cuatro saques directos), vigentes campeonas de Europa y que jugaban su primera final mundial. Vargas es cubana nacionalizada por Turquía.

20250907 VOLLEYBALL - WORLD - WOMEN - USA - TUR Turkey's #04 Melissa Teresa Vargas spikes the ball as USA's #24 Chiaka Ogbogu attempts to block during the 2025 Women's Volleyball World Championship quarter-final match between the US and Turkey at Huamark Melissa Vargas Foto: Lillian Suwanrumpha / AFP

Las italianas hicieron valer su experiencia en el tie-break, que dominaron después de un inicio lento (0-2 luego 4-6), en particular gracias a su superioridad en el bloqueo (cinco).

Brasil subió al tercer escalón del podio, como en los Juegos de 2024, al vencer a Japón, también en el tie-break (25-12, 25-17, 19-25, 27-29, 18-16).