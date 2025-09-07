Dólar
CICLISMO

La bandera de Uruguay que se coló en la llegada de la etapa 15 de la Vuelta a España, mientras se maneja como un hecho histórico la llegada del uruguayo Thomas Silva al equipo Astana

Se acerca un momento para la historia en el deporte uruguayo con la posible contratación del ciclista Thomas Silva al equipo Astana, tras la Vuelta a España

7 de septiembre 2025 - 13:51hs
La bandera uruguaya que se coló en la llegada del danés Mads Pedersen quien celebró ganar una etapa de la Vuelta a España

FOTO: AFP

El danés Mads Pedersen se llevó este domingo la 15ª etapa de la Vuelta a España, entre Vegadeo y Monforte de Lemos, marcada de nuevo por protestas propalestinas que provocaron la caída del corredor español Javier Romo, y en la llegada a la misma, apareció una bandera de Uruguay, en medio de los rumores que manejan como un hecho histórico la llegada del uruguayo Thomas Silva al equipo Astana.

La victoria de la etapa se la jugó un grupo de escapados y Pedersen impuso su mayor punta de velocidad para superar en la meta al venezolano Orluis Aular y al italiano Marco Frigo.

Se trata de la 60ª victoria como profesional del danés y la primera del Lidl Trek en la 80ª edición de la ronda española.

Thomas Silva a punto de firmar con Astana

El ciclista uruguayo Thomas Silva, quien terminó octavo en la primera etapa de esta Vuelta a España, es uno de los mejores exponentes de este país en la actualidad.

En las últimas horas, se manejó como rumor su llegada al equipo Astana, luego de que la Federación Ciclista Uruguaya (FCU) posteara un tuit confirmándolo, más allá de que luego lo borró.

Thomas Silva en La Vuelta de España con Caja Rural
Por ahora, el equipo Astana no lo conformó oficialmente y quizás por eso la FCU, bajó su tuit.

En caso de que se pueda dar, sería un paso histórico no solo para Thomas Silva, sino también para todo el ciclismo uruguayo.

El pasado 27 de agosto, Referí informó acerca del interés del equipo Astana por el ciclista.

