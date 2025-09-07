La casi predicción de Ignacio Ruglio por la lesión de Javier Cabrera en Peñarol, y el mensaje del presidente

Peñarol consiguió un triunfo trascendente por 1-0 sobre Plaza Colonia este sábado en el Estadio Campeón del Siglo por la sexta fecha del Torneo Clausura y, así mantuvo la punta del campeonato, pese a no jugar de la manera que puede. La nota negativa fue la lesión de Javier Cabrera en el primer tiempo y el presidente Ignacio Ruglio, le envió un mensaje vía su estado de Whatsapp.
La parte negativa fue la lesión de Javier Cabrera, a la que se refirió el entrenador carbonero luego del compromiso, y por la cual será sometido a estudios.
Lo que piensan en Peñarol
Un dirigente de Peñarol indicó este domingo a Referí que en el club, piensan que el futbolista se rompió el ligamento cruzado anterior de una de sus rodillas.
Más allá de que faltan unas horas para que le realicen los estudios en la zona, luego de que se desinflame la misma, es una situación que parece difícil.
De ser así, el jugador será intervenido quirúrgicamente y se perderá entre seis y ocho meses para volver a jugar.
En tanto, el presidente Ignacio Ruglio, de alguna manera parece presagiar la difícil situación que vive el futbolista.
En su estado de Whatsapp, envió un mensaje que dice: "Sea lo que sea, el club te va a acompañar!!", comenzó escribiendo.
Y continuó: "15 días o un año porque primero siempre están las personas y más en jugadores que se han hecho querer por todos. Fuerza (y puso un emoji de un cangrejo, como es el apodo de Cabrera)".
Aquí se puede ver el posteo de Ignacio Ruglio:
ruglio
Ignacio Ruglio escribió dándole fuerzas a Javier Cabrera