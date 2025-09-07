Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / PEÑAROL

La casi predicción de Ignacio Ruglio por la lesión de Javier Cabrera en Peñarol, y el mensaje del presidente

Un momento muy complicado para Javier Cabrera y el mensaje del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio

7 de septiembre 2025 - 10:46hs
Ruglio habló de la situación del club
Ruglio habló de la situación del club Inés Guimaraens

Peñarol consiguió un triunfo trascendente por 1-0 sobre Plaza Colonia este sábado en el Estadio Campeón del Siglo por la sexta fecha del Torneo Clausura y, así mantuvo la punta del campeonato, pese a no jugar de la manera que puede. La nota negativa fue la lesión de Javier Cabrera en el primer tiempo y el presidente Ignacio Ruglio, le envió un mensaje vía su estado de Whatsapp.

Lo que piensan en Peñarol

Un dirigente de Peñarol indicó este domingo a Referí que en el club, piensan que el futbolista se rompió el ligamento cruzado anterior de una de sus rodillas.

Clara Jaureguiberry, futbolista de Peñarol
FÚTBOL FEMENINO

Peñarol vs Nacional: a qué hora juegan hoy el clásico de fútbol femenino y dónde verlo

Festejo de los jugadores de Peñarol
PEÑAROL

Las dos figuras de Peñarol que se salvaron de la quinta amarilla y podrán jugar un partido crucial ante Liverpool en Belvedere por el Torneo Clausura

Más allá de que faltan unas horas para que le realicen los estudios en la zona, luego de que se desinflame la misma, es una situación que parece difícil.

De ser así, el jugador será intervenido quirúrgicamente y se perderá entre seis y ocho meses para volver a jugar.

En tanto, el presidente Ignacio Ruglio, de alguna manera parece presagiar la difícil situación que vive el futbolista.

En su estado de Whatsapp, envió un mensaje que dice: "Sea lo que sea, el club te va a acompañar!!", comenzó escribiendo.

Y continuó: "15 días o un año porque primero siempre están las personas y más en jugadores que se han hecho querer por todos. Fuerza (y puso un emoji de un cangrejo, como es el apodo de Cabrera)".

Aquí se puede ver el posteo de Ignacio Ruglio:

ruglio
Ignacio Ruglio escribió dándole fuerzas a Javier Cabrera

Ignacio Ruglio escribió dándole fuerzas a Javier Cabrera

Temas:

Peñarol Plaza Colonia Ignacio Ruglio Javier Cabrera Diego Aguirre

Seguí leyendo

Las más leídas

Peñarol 1-0 Plaza: con la suerte del campeón, el equipo de Diego Aguirre se llevó el triunfo en un partido que se le hizo cuesta arriba
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 1-0 Plaza: con la suerte del campeón, el equipo de Diego Aguirre se llevó el triunfo en un partido que se le hizo cuesta arriba

Leonardo Fernández celebra su gol
TORNEO CLAUSURA

Así quedaron las tablas del Torneo Clausura y de la Anual tras el triunfo de Peñarol ante Plaza: el equipo de Diego Aguirre le puso presión a Nacional

Luis Suárez, que llegó con toda su familia a Montevideo y vio a su equipo y al de Lionel Messi desde el palco, no le trajo suerte: Deportivo LSM perdió 3-0 ante Rincón
DIVISIONAL D

Luis Suárez, que llegó con toda su familia a Montevideo y vio a su equipo y al de Lionel Messi desde el palco, no le trajo suerte: Deportivo LSM perdió 3-0 ante Rincón

Los Teros-Chile

Otro Mundial: Los Teros clasificaron a su cuarta copa del mundo consecutiva tras ganarle la serie a Chile

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos