Evaristo González, dirigente de Peñarol, criticó a Tenfield: "Llevamos 30 años del monopolio de la televisión que le ha hecho un daño tremendo al fútbol"

El consejero de Peñarol Evaristo González criticó con firmeza al presidente del club, Ignacio Ruglio, por el contrato que le renovó a Ignacio Sosa. por la forma que implementó para designar a Juan Pedro Damiani como presidente honorario del club y también por su postura personal con respecto a Tenfield, dueño de los derechos de televisión del fútbol uruguayo hasta el 31 de diciembre.

En el consejo directivo de Peñarol del pasado martes, Ruglio propuso que Juan Pedro Damiani sea designado como presidente honorario del club .

"El presidente había hablado con Damiani hace cinco años cuando le gana las elecciones. Se lo había prometido. Me parece que es hasta tarde lo que está pasando ahora pero si tomó ese compromiso lo tiene que cumplir", dijo González en el Polideportivo que se emite por La Tele.

La moción contó con el voto de los 10 consejeros presentes, pero no con el del vicepresidente (Eduardo) Zaidensztat quien no asistió y no designó a un sustituto: "Otra vez llegamos a las condiciones donde están mal planteadas las cosas. Todos nos enteramos por la prensa de lo que venía a proponer Ruglio. Él lo hace primero en prensa en vez de trabajarlo a nivel interno. No comparto ese modus operandi, le hace mal a Peñarol. Esto lo tiene que votar la Asamblea (Representativa) y ahora, en su propio grupo, hay un montón de gente que está en desacuerdo con este tema y hay que manejarlo. Si la Asamblea lo rechaza es un papelón para Ruglio y no me parece correcto con Juan Pedro. Esto no es venir a tirar bolazos. Estamos hablando de alguien que nació en Peñarol, que fue nueva años presidente y que hizo la obra más importante de la historia de Peñarol, una obra de US$ 50 millones como lo es el Campeón del Siglo. Yo considero que merece el reconocimiento. La forma de Ruglio, que es politizar todo, no la comparto".

"Si el día de mañana salimos campeones de la Libertadores con Ruglio, soy el primero que levanto la mano para designarlo como presidente honorario", manifestó el consejero.

Consultado sobre la renovación de contrato de Ignacio Sosa que generó una votación dividida en el consejo directivo, González dijo: "Es mucho más grave. Es una falta de respeto total a la directiva y al secretario. Fue un fracaso lo que se hizo, un negocio espantoso que da para pensar mal, eso es lo peor de todo. Porque es un jugador que no baja de los US$ 5 millones que no necesitaba renovación porque tenía contrato vigente hasta mediados de 2026. ¿Por qué renovaste con una cláusula de venta tan baja sabiendo que era una tetra del contratista? El contratista impuso ese valor porque ya lo tenía negociado para fin de año con ese monto".

"Ruglio dijo en el consejo que 'me equivoqué', pero a mí no me alcanza. Y poco después hizo la de Juan Pedro Damiani", agregó.

La deuda con Tenfield, la licitación y la crítica al "monopolio" de la empresa

"No estuve de acuerdo con que se armara una comisión de negociación cuando la deuda tiene cinco años, les pedí que pusieran un límite. Pasaron 90 días y Tenfield no pagó nada. No hay intención de querer pagar, solo que devuelven los derechos. No quieren reconocer la deuda. Es un tema recurrente en el consejo. Estamos enfrentando una situación increíble. No le debemos nada a Tenfield, y Tenfield nos debe US$ 5 millones. A Tenfield le deben todos los equipos, menos Liverpool y (City) Torque", dijo sobre la deuda que Tenfield tiene con Peñarol por la explotación de los derechos comerciales del Estadio Campeón del Siglo.

"Si tienen un balance de US$ 65 millones, como se hizo público, y Tenfield paga US$ 17 millones, y ahora nada nos sorprende de que estemos hablando de US$ 35 millones que pueden llegar perfectamente a US$ 40 millones, multiplicalo por los últimos cuatro años y son US$ 115 millones, dáselos ahora al fútbol uruguayo a ver si seguimos teniendo las canchas que son un desastre. Llevamos 30 años del monopolio de la televisión que le ha hecho un daño tremendo al fútbol. El número 1 hincha de Tenfield es el presidente del club al que Tenfield le debe US% 5 millones. Yo no soy amigo del que me debe y menos del que no me reconoce la deuda", manifestó entrando en el terreno de los derechos de TV.

"No soy santo de la devoción de esta AUF, pero si consiguen un contrato que pague mucho más soy el primero en salir a felicitarlos".

"Vamos a una licitación. En 30 años no llegó nunca el fútbol a esto. Ruglio dijo que iba a votar lo que decidiera el consejo directivo", manifestó.

"Fraccionar en lotes es generar mayores ingresos. Se puede dividir. El dueño del producto son los clubes y un tercero no me puede venir a decir cómo tengo que hacer la licitación, que me amenaza con juicios y esto va a terminar en juicio", agregó.

La base de la licitación para el producto en cable será de US$ 25 millones y la de streaming US$ 9 millones.

"Al vos dividir en ocho rubros, Tenfield puede venir después sumar los montos de cada uno y poner el total del dinero. Pero ahí ya sabés los precios. El contrato va a ser por cuatro años y ya vas a saber los precios de cada lote. Tenfield no quiere que vaya por separado porque va a tener que pagar más, pero la cuestión es que vale más", concluyó.

Lo que dijo Evaristo González sobre algunos jugadores del plantel de Peñarol

"Me fui preocupado por la lesión de (Javier) Cabrera. La victoria, tenemos que ser honestos, no fue un buen partido de Peñarol", dijo sobre el 1-0 a Plaza Colonia por la sexta fecha del Torneo Clausura.

"Mañana o pasado se le va a hacer la resonancia y se sabrá la gravedad. Esperemos que sea un esguince fuerte y no sea lo que aparentaría que son los ligamentos", agregó.

Sobre la eventual fecha de retorno de Eduardo Darias, González dijo que retornará en "noviembre" y agregó: "Está entrenando, es un profesional y tiene unas ganas bárbaras de volver". El volante sufrió rotura de ligamentos y está en proceso de recuperación.

Consultado sobre la posibilidad de que Leonardo Fernández deje Peñarol a fin de año y se vaya a Arabia Saudita dijo: "Hoy te digo que no se va a fin de año".

"Ayer en el Campeón del Siglo estuvimos con el agente de Muslera y se puede ver de retomar eso, pero hoy (Brayan) Cortés viene siendo un jugador importante, ayer nos salvó, pero hay una cláusula de dinero muy importante", expresó sobre el US$ 1 millón que debería poner Peñarol para quedarse con el golero chileno.