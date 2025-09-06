Diego Aguirre planteó su preocupación por la lesión de Javier Cabrera, expresó el alivio que sintió tras el gol ante Plaza y la situación extrema que viven en las tablas

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre , analizó la victoria ante Plaza por la sexta fecha del Torneo Clausura y realizó una autocrítica sobre la pobre actuación de su equipo en el Campeón del Siglo.

Los aurinegros continúan como líderes exclusivos del Torneo Clausura y quedaron a un punto de Nacional en la Tabla Anual.

En conferencia de prensa, así se comenzó expresando Aguirre: "Fue un partido muy duro. Creo que todos los partidos de aquí en más serán durísimos . Estamos en una etapa de definición en la que cada partido será una final. Hoy fue así. Plaza nos quitó ritmo y no pudimos imponerle el nuestro, entonces no nos sentimos cómodos. Cuando encontramos el gol fue un alivio, pero fue muy duro todo el partido".

Consultado por qué eligió comenzar en la formación inicial con Diego García en lugar de Eric Remedi, respondió: “Hicimos esa variante tratando de buscar alternativa pensando en lo de hoy y en todos los partidos que nos quedan , para darle ritmo a todos los jugadores que son valiosos. También fue el caso de (Emanuel) Gularte, también. Quiero que tengan ritmo por todo lo que se viene”.

Sobre la lesión de Javier Cabrera, quien se retiró lesionado en el primer tiempo, dijo: "Parece que es una lesión complicada. No sé exactamente. Hay que esperar. La primera expresión del médico es que tiene un problema en la rodilla".

El miércoles jugará por la Copa AUF Uruguay ante Liverpool y le preguntaron sobre el equipo: "Tenemos un buen plantel, que debemos utilizar, y haremos variantes, sobre todo porque tenemos que jugar miércoles y sábado y entendemos que es mejor hacer algunas variantes. Porque tengo que buscar alternativas, no depender solo de un equipo".

Respecto al calendario que le espera en las tres próximas fecha del Clausura, Liverpool, Juventud y Cerro Largo en Melo: "Son todos los partidos decisivos. Como fue el de hoy y no pienso en tres partidos, pienso en el próximo. Después iremos resolviendo. Estamos en una etapa del campeonato en la que se empiezan a definir cosas y tenemos que ganar este Clausura como sea y vamos a ir partido a partido".

¿Cómo convive con el margen de error? "No tenemos margen de error. Tenemos que mantener la primera posición en el Clausura y lo vamos a defender partido a partido".

Dijo que el delantero Alejo Cruz aún no está pronto para jugar, se está reintegrando a los entrenamientos pero "tiene para una semana o 10 días más".