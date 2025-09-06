El regreso de Ruglio al Campeón del Siglo tras la sanción que le aplicó la AUF, la charla con Valverde y el sueño de verlo con Bentancur, Naithan Nandez y Zalazar en el club

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio , regresó al Campeón del Siglo luego de la sanción que le aplicó el Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol por sus duras expresiones contra los árbitros.

Luego del encuentro que Peñarol le ganó 1-0 a Plaza , habló en conferencia de prensa y dijo: “Fue un partido cerrado, que Plaza jugó muy bien. Nos complicó y nosotros no tuvimos nuestra mejor noche, pero ganamos, que es lo importante”.

¿Se sufre menos en el CDS? “Sí, claro. Verlo por la tele o escucharlo por la radio nunca es lo mismo”.

Federico Valverde en Peñarol vs Plaza Torneo Clausura en el Campeón del Siglo 1 Federico Valverde con su hijo Bautista en el Campeón del Siglo Foto: Dante Fernández / FocoUy

¿Vio el partido con Valverde? ¿Qué le dijo? “Todos estos días nos hablamos. Fede pidió para bajar a la cancha con su hijo para jugar. Ahora yo viajo unos días a Europa y lo voy a ver allá también. Fijate que era un sábado en el que podía estar con su familia en otro lado, porque es de los pocos sábados libres que tiene, pero estaba con su cabeza en que quería venir a ver a Peñarol. Ayer y hoy estuvimos planificando su venida y le quedó un palco para él y para su familia. Vio todo el partido con la camiseta de Peñarol, y bromeó que podía ser un fichaje. Y le dije que ahí estaba el papel para firmar. Fede es de esos jugadores que en unos años va a venir porque ama al club".

Cuando el presidente fue consultado sobre la presencia de otro jugador de la selección, Rodrigo Zalazar, en el CDS para ver a Peñarol, manifestó: “Hice buena relación con Rodrigo. Vino al palco presidencial. Dijo que quiere jugar en nuestro club. Estamos hablamos de (Rodrigo) Bentancur, Naithan (Nandez), Valverde, Zalazar y que en algunos años se nos dé la posibilidad de verlos a todos juntos acá. Y soñar con algo grande. Porque tienen un nivel de adhesión grande con el club. Fijate que Fede me decía que no quería molestar (cuando me llamó para venir al estadio), y le decía, ‘Vos no te das cuenta que sos el capitán de Real Madrid y de la selección que nos lleva al Mundial’, y mantiene tiene un nivel de humildad. Entonces, le dijo a su hijo, ‘¿Querés bajar a la cancha con Papá?’, y su hijo le preguntó, ‘¿Está M’bappé?’. Es muy importante la humildad de Fede, que no se olvida de sus orígenes y que quiera ir a la cancha a tirar unos pelotazos, habla muy bien de él y de todo Peñarol”.

Ruglio explicó que “la manija que se dan los jugadores en la selección de venir a buscar la sexta Copa (Libertadores), capaz que es la séptima, reconforta. Hoy lo hablaba con Diego Aguirre de mañana, y le comentaba que venían al partido, y Diego me decía, ‘¡Que locura Peñarol! Están pensando en su día libre venir a Peñarol’”.

El expresidente Jorge Barrera publicó un mensaje en sus redes sociales, “Volvé a tu casa cuando quieras”.

A lo que Ruglio agregó: “Mi mensaje es eso que dijo Jorge, que lo vamos a estar esperando. Fede sabe que este es el club de ellos”.