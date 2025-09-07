Peñarol consiguió una victoria importante por 1-0 sobre Plaza Colonia este sábado en el Estadio Campeón del Siglo por la sexta fecha del Torneo Clausura y, de esa manera, mantuvo la punta del certamen, pese a no jugar de la manera que puede. Por su parte, Leonardo Fernández y Javier Mëndez (quien no fue utilizado por el entrenador y estuvo en el banco), se salvaron de ver la quinta amarilla y podrán estar en la etapa que viene contra Liverpool en Belvedere.
Las dos figuras de Peñarol que se salvaron de la quinta amarilla y podrán jugar un partido crucial ante Liverpool en Belvedere por el Torneo Clausura
