Las dos figuras de Peñarol que se salvaron de la quinta amarilla y podrán jugar un partido crucial ante Liverpool en Belvedere por el Torneo Clausura

Peñarol consiguió una victoria importante por 1-0 sobre Plaza Colonia este sábado en el Estadio Campeón del Siglo por la sexta fecha del Torneo Clausura y, de esa manera, mantuvo la punta del certamen, pese a no jugar de la manera que puede. Por su parte, Leonardo Fernández y Javier Mëndez (quien no fue utilizado por el entrenador y estuvo en el banco), se salvaron de ver la quinta amarilla y podrán estar en la etapa que viene contra Liverpool en Belvedere.

Los dirigidos por Diego Aguirre no jugaron un buen encuentro, pero consiguieron el triunfo gracias a un gol de Leonardo Fernández.

La parte negativa fue la lesión de Javier Cabrera, a la que se refirió el entrenador carbonero luego del compromiso, y por la cual será sometido a estudios.

Leonardo Fernández jugó los 90 minutos contra Plaza Colonia y fue decisivo con su gol para la victoria.

También se salvó en una jugada de ver una nueva tarjeta amarilla. De haberla visto, se habría perdido el encuentro contra Liverpool del próximo sábado 13 a la hora 15.30 en Belvedere.

No obstante, Leonardo Fernández podrá jugar sin inconvenientes.

En tanto, Javier Méndez fue cuidado por Diego Aguirre y en vez de ponerlo como titular -como es habitual-, lo dejó en el banco de suplentes.

De esa manera, también podrá ser titulara, como quiere el técnico, en un encuentro crucial como el que se viene el sábado de la semana entrante contra los negriazules.