Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / PEÑAROL

Las dos figuras de Peñarol que se salvaron de la quinta amarilla y podrán jugar un partido crucial ante Liverpool en Belvedere por el Torneo Clausura

Los aurinegros siguen punteros del campeonato tras la victoria ante Plaza Colonia y ya se aprontan para un encuentro crucial contra Liverpool en Belvedere

7 de septiembre 2025 - 10:14hs
Festejo de los jugadores de Peñarol

Festejo de los jugadores de Peñarol

Foto: Inés Guimaraens

Peñarol consiguió una victoria importante por 1-0 sobre Plaza Colonia este sábado en el Estadio Campeón del Siglo por la sexta fecha del Torneo Clausura y, de esa manera, mantuvo la punta del certamen, pese a no jugar de la manera que puede. Por su parte, Leonardo Fernández y Javier Mëndez (quien no fue utilizado por el entrenador y estuvo en el banco), se salvaron de ver la quinta amarilla y podrán estar en la etapa que viene contra Liverpool en Belvedere.

Los dos que podrán estar contra Liverpool

Leonardo Fernández jugó los 90 minutos contra Plaza Colonia y fue decisivo con su gol para la victoria.

Ignacio Sosa y Mathías Arezo en gol anulado por posición adelantada del delantero
PEÑAROL

El duro calendario que Peñarol tiene por delante por la Copa AUF Uruguay y el Torneo Clausura

Clara Jaureguiberry, futbolista de Peñarol
FÚTBOL FEMENINO

Peñarol vs Nacional: a qué hora juegan hoy el clásico de fútbol femenino y dónde verlo

También se salvó en una jugada de ver una nueva tarjeta amarilla. De haberla visto, se habría perdido el encuentro contra Liverpool del próximo sábado 13 a la hora 15.30 en Belvedere.

No obstante, Leonardo Fernández podrá jugar sin inconvenientes.

En tanto, Javier Méndez fue cuidado por Diego Aguirre y en vez de ponerlo como titular -como es habitual-, lo dejó en el banco de suplentes.

De esa manera, también podrá ser titulara, como quiere el técnico, en un encuentro crucial como el que se viene el sábado de la semana entrante contra los negriazules.

Temas:

Peñarol Plaza Colonia Liverpool Torneo Clausura Belvedere

Seguí leyendo

Las más leídas

Peñarol 1-0 Plaza: con la suerte del campeón, el equipo de Diego Aguirre se llevó el triunfo en un partido que se le hizo cuesta arriba
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 1-0 Plaza: con la suerte del campeón, el equipo de Diego Aguirre se llevó el triunfo en un partido que se le hizo cuesta arriba

Leonardo Fernández celebra su gol
TORNEO CLAUSURA

Así quedaron las tablas del Torneo Clausura y de la Anual tras el triunfo de Peñarol ante Plaza: el equipo de Diego Aguirre le puso presión a Nacional

Luis Suárez, que llegó con toda su familia a Montevideo y vio a su equipo y al de Lionel Messi desde el palco, no le trajo suerte: Deportivo LSM perdió 3-0 ante Rincón
DIVISIONAL D

Luis Suárez, que llegó con toda su familia a Montevideo y vio a su equipo y al de Lionel Messi desde el palco, no le trajo suerte: Deportivo LSM perdió 3-0 ante Rincón

Los Teros-Chile

Otro Mundial: Los Teros clasificaron a su cuarta copa del mundo consecutiva tras ganarle la serie a Chile

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos