Mirá el gol de Luciano Rodríguez para conseguir su segundo título con Bahia, junto a los uruguayos Nicolás Acevedo y Michel Araújo

El delantero uruguayo Luciano Rodríguez anotó un nuevo gol y consiguió este sábado a la noche su segundo título con su club, Bahía de Brasil, tras golear 5-0 a Confianca y conseguir la Copa del Nordeste, por lo que los bahienses consiguieron el pentacampeonato.
El delantero consiguió su tanto 20 desde que arribó el club