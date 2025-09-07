Mirá el gol de Luciano Rodríguez para conseguir su segundo título con Bahia, junto a los uruguayos Nicolás Acevedo y Michel Araújo

El delantero uruguayo Luciano Rodríguez anotó un nuevo gol y consiguió este sábado a la noche su segundo título con su club, Bahía de Brasil, tras golear 5-0 a Confianca y conseguir la Copa del Nordeste, por lo que los bahienses consiguieron el pentacampeonato.

Se trata de un torneo regional que se disputa en esa zona de Brasil, pero al que se le da mucha trascendencia.

Junto con Luciano Rodriguez, fueron campeones de este título con Bahía los otros dos uruguayos del equipo, Nicolás Acevedo y Michel Araújo.

Michel Araújo, Luciano Rodríguez y Nicolás Acevedo, celebraron el título de la Copa del Nordeste con Bahia.

Cabe resaltar que meses atrás habían obtenido también el Torneo Bahiano.

Con su nuevo gol, Luciano Rodríguez -quien había convertido en la ida y ahora puso el transitorio 2-0, llegó a 20 tantos desde que llegó a Bahia, y es el número 13 de la temporada.

El delantero otra vez quedó afuera de la citación de Marcelo Bielsa para la selección uruguaya en la actual fecha FIFA de setiembre, en la que la celeste clasificó al Mundial 2026.