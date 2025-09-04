El gol de Luciano Rodríguez, que no fue convocado por Marcelo Bielsa, para abrir la goleada de Bahia y ser elegido MVP del partido; mirá el video

El delantero uruguayo Luciano Rodríguez, que no fue convocado por Marcelo Bielsa para los partidos de la selección por el cierre de las Eliminatorias, marcó un gol y fue elegido MVP del partido en el que Bahía, su equipo goleó 4-1 de visitante a Confiança por la Copa del Nordeste del fútbol brasileño.
Luciano Rodríguez en Bahia
El ex Liverpool abrió el marcador a los 3 minutos de juego en un partido que estuvo marcado por la lluvia torrencial.
Luego, Lucho fue asistente para un gol y recibió la falta desde la que llegó otro de los tantos.
Por su gran actuación, los hinchas de Bahía lo eligieron como mejor jugador del partido y recibió su premio de MVP.
El delantero, que suele estar en las convocatorias de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya, pero que no quedó para la doble fecha de setiembre, lleva 11 goles en la temporada: dos por el Brasileirao, uno por Copa Libertadores, dos por Copa de Brasil, tres por la Copa del Nordeste y tres por el Campeonato Bahiano.
El encuentro entre Bahia y Confiança, equipo de la Serie C de Brasil, de la ciudad de Aracajú, en Sergipe, fue el juego de ida de la serie que se definirá este sábado en Salvador.
