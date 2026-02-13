Nahitan Nández le dio la victoria en la hora al Al Qadsiah contra el Neom de Luciano Rodríguez: mirá el gol del uruguayo en Arabia Saudita

El uruguayo Nahitan Nández le dio la victoria en la hora a su equipo, el Al Qadsiah , contra el Neom de su compatriota Luciano Rodríguez, para obtener tres puntos fundamentales en la pelea por la Liga Profesional de Arabia Saudita.

Tras 90 minutos sin goles, en una de las últimas jugadas de los descuentos Al Qadsiah sacó un córner en corto. Tras el envío del centro al área desde el costado izquierdo, Waleed Al Ahmad cabeceó por encima de un defensor en el segundo y palo y la pelota le quedó en el medio del área chica a Nández , que metió de cabeza el 1-0 definitivo.

Con este gol el lateral de la selección uruguaya llegó a su sexto gol en la Liga Profesional Saudí, en 20 partidos disputados.

Además, con el tanto el uruguayo le dio tres puntos claves a su equipo para seguir luchando por el torneo.

PEÑAROL Los únicos mercados que quedan abiertos para que Darwin Núñez salga de Al Hilal antes del Mundial y cómo ven en Peñarol la posibilidad de que pueda volver al club

ARABIA Nahitan Nández anotó un gol en el empate entre el Al Qadsiah y el Al Hilal de Darwin Núñez: mirá el video

Al Qadsiah, en el que también juega Gastón Álvarez, está tercero con 47 puntos, dos puntos por debajo del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y a tres del puntero Al-Hilal, en el que juega Darwin Núñez.

Nández y Álvarez disputaron los 90 minutos del encuentro, al igual que Luciano Rodríguez, cuyo equipo marcha octavo con 28 puntos. El delantero lleva tres goles en 18 partidos disputados en la liga.