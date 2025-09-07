Dólar
/ Nacional / MASOLLER

Delgado en Masoller dijo que los blancos han sido "consecuentes" con lo que prometieron mientras en el FA "mintieron para ganar"

En el homenaje participan diversas figuras del partido como el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, el senador blanco Javier García, o el también senador Luis Alberto Heber

7 de septiembre 2025 - 15:02hs
20ª marcha a Masoller

20ª marcha a Masoller

X: @PNACIONAL

En el homenaje que el Partido Nacional realiza todos los setiembre al caudillo Aparicio Saravia en Masoller, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, reivindicó lo hecho por el gobierno de Luis Lacalle Pou, dijo que van a ser "consecuentes" para defender lo hecho y cuestionó al gobierno del Frente Amplio porque "mintieron para ganar".

En el acto de cierre de la 20° Marcha a Masoller, Delgado empezó su discurso pidiendo "un minuto de reflexión" por los niños, de 2 y 6 años, asesinados por su padre en el caso Morisini.

"El Partido Nacional se solidariza con la madre de los dos chiquitos que asesinaron en un episodio más de violencia vicaria, intrafamiliar, que nos interpela como sociedad y nos condiciona como partido a colaborar y trabajar en estos temas cada vez con mayor compromiso", dijo.

Más noticias
El expresidente de la República, Luis Lacalle Pou
MASOLLER

Lacalle Pou volvió a participar de la Marcha a Masoller en homenaje a Aparicio Saravia

Álvaro Delgado
CRÍTICA

"Después de haber dicho en campaña que no iba a haber más impuestos, anunciaron tres": Delgado crítico al gobierno por Presupuesto

En cuanto al trabajo del Partido Nacional en la oposición, Delgado destacó que han sido "consecuentes" con lo que prometieron, ya que ellos "mintieron para ganar".

"Nosotros vamos a ser defensores de lo que conquistamos. Nuestro gobierno dejó un mejor país que el 2019. El 2024 es un mejor país que el 2019 y si algunas cosas se piensan hacer es porque dejamos un piso muy sólido de hierro para avanzar en el desarrollo", sostuvo y reiteró que el gobierno de Luis Lacalle Pou, presente en la marcho como militante, dejó un país "mucho mejor" que el que agarró.

Finalmente, Delgado recordó que la administración pasada firmó y financió un proyecto que le daba saneamiento a "61 localidades del interior del país" y criticó que el actual gobierno esté "a punto de cancerarlo o recortarlo".

"Nos van a tener a nosotros en frente a nosotros defendiendo en este caso la libertad de oportunidades", aseveró.

Luego, Delgado destacó el valor de la marcha a Masoller y dijo que "no se puede explicar", sino que "se siente". Agregó que "primera vez" como directorio van a estar "recorriendo y sesionado" en todo el país. "Vamos a hacer que este partido se ensanche para ser de nuevo opción en el 2029", afirmó.

Embed - 20ª MARCHA A MASOLLER 2025

En el homenaje participaron las princiales figuras del partido. Además de Lacalle Pou, estuvieron el senador blanco Javier García, o el también senador Luis Alberto Heber, intendentes y exintendetes, junto a militantes.

Este 2025 se cumplen 121 años desde el fallecimiento Saravia, quien el 1º de setiembre de 1904 fue alcanzado por una bala perdida durante la batalla en esa localidaddurante la batalla de Masoller y se mantuvo agonizante hasta que el 10 de setiembre, en Río Grande do Sul, donde lo atendían y falleció.

En recuerdo al caudillo, el Partido Nacional organizó en 2004 una primera marcha a caballo que, desde ese año y hasta hoy, ha continuado y se ha mantenido en el tiempo.

