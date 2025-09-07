Dólar
/ Nacional / MASOLLER

Lacalle Pou volvió a participar de la Marcha a Masoller en homenaje a Aparicio Saravia

Se celebra la 20° Marcha a Masoller, en homenaje al caudillo Aparicio Saravia, quien en setiembre de 1904 fue alcanzado por una bala perdida durante la batalla en esa localidad

7 de septiembre 2025 - 11:06hs
El expresidente de la República, Luis Lacalle Pou

El expresidente de la República, Luis Lacalle Pou

En el marco de la 20ª Marcha a Masoller, los jinetes nacionalistas que emprenden el tradicional viaje rumbo al punto donde Aparicio Saravia fue herido, realizaron un breve párate cerca de la localidad de Tranqueras, donde se encontraron con el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien "volvió compartir una noche de tradición en el Valle del Lunarejo".

Este sábado, los blancos llegaron a la ciudad de Tranqueras (Rivera) y fueron recibidos por vecinos y autoridades locales.

Tras esto y previo a su llegada a la localidad de Masoller, los jinetes aprotaron su campamento en el Valle del Lunarejo, donde se realizó un tradicional encuentro con varias actividades folclóricas y comida.

De esta celebración y según se puede ver en un video compartido por el Partido Nacional en sus redes sociales, formó parte el expresidente Lacalle Pou.

"El expresidente Luis Lacalle Pou volvió a compartir una noche de tradición en el Valle del Lunarejo", escribieron y adjuntaron un video donde se ve al exmandatario formando parte del evento.

La Marcha a Masoller se trata de un homenaje al caudillo Aparicio Saravia, quien en setiembre de 1904 fue alcanzado por una bala perdida durante la batalla de Masoller.

Saravia fue herido el 1° de setiembre y se mantuvo agonizando durante varios días hasta que el 10 de setiembre, en Río Grande do Sul (donde lo atendían), falleció.

En recuerdo al caudillo, el Partido Nacional organizó en 2004 la primera marcha a caballo que, desde ese año y hasta el día de hoy, ha continuado y se ha mantenido en el tiempo.

