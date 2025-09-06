Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
cielo claro
Domingo:
Mín 
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / EXPRESIDENTE

"Atenta contra todo lo que tiene que ser un político": Lacalle Pou criticó a Nicolás Maduro en una charla en Chile

El expresidente dijo que "la seguridad cambió radicalmente" en El Salvador, pero matizó su opinión de Bukele por la reelección indefinida

6 de septiembre 2025 - 14:56hs
Archivo: Luis Lacalle Pou, expresidente de la República

Archivo: Luis Lacalle Pou, expresidente de la República


Foto: EFE/ Javier Lizón

El expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, criticó al primer mandatario acusado de dictador en Venezuela, Nicolás Maduro, como también a los gobiernos de Cuba y Nicaragua.

"Atenta contra todo lo que yo creo que tiene que ser un político, que es realmente alguien que represente", dijo Lacalle Pou sobre Maduro en un evento organizado por Universidad Adolfo Ibáñez de Chile.

El expresidente fue consultado sobre si tuvo encuentros con Maduro y recordó instancias como la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). "No tengo muy buen vinculo con él, a mí me gusta decir las cosas que pienso", contó Lacalle Pou.

Más noticias
Lorena Ponce de León
LIBRO

Lorena Ponce de León dijo que su protagonismo "no le gustó nada" a Lacalle Pou y explicó por qué se separaron

Curso de Luis Lacalle Pou en el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED)
EXPRESIDENTE

Lacalle Pou finalizó el curso enfocado en la formación para el liderazgo en el sector público y anunciaron que habrá una nueva edición

"Tuve alguna cumbre de la Celac que fue compleja porque hablé de Nicaragua, Cuba y Venezuela", dijo el expresidente y agregó que también habló del primer mandatario cubano Miguel Díaz-Canel y que "Maduro estaba".

Embed

Sobre Venezuela, dijo que "Chavez no nació por generación espontánea" y que "había tierra fértil para una personalidad" como la del difunto expresidente.

"Por algo lo votaron, Venezuela no estaba bien", dijo Lacalle Pou, aunque señaló que no justifica a ese gobierno. Según el expresidente, "los pueblos" pueden llegar a ser "estafados y engañados". Además destacó las figuras de la oposición al chavismo como María Corina Machado o Edmundo González. "Hay líderes que se la han jugado y otros que han sido funcionales", contó.

"Hoy en Venezuela no hay salida aparente, no hay bloqueos ni elecciones, cuando la separación de poderes muere 'no hay tutía'", apuntó.

Lacalle Pou sobre sobre Bukele en El Salvador

000_1H50VQ.webp
Nayib Bukele, el presidente de El Salvador
Nayib Bukele, el presidente de El Salvador

El expresidente uruguayo también fue consultado por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.

"Voy seguido a El Salvador a surfear, fui la primera vez en 2011 y estuve hace dos meses. La seguridad cambió radicalmente, ahora hay paz y tranquilidad", contó Lacalle Pou.

Sin embargo, matizó su opinión cuando habló de la reforma constitucional que permite la reelección indefinida en el país centroamericano.

"Si una democracia dice que no hay reelección, no hay reelección. Entonces me cuesta decir que materialmente comparto lo que está haciendo, cuando formalmente la democracia se tiene que sostener", sentenció.

Temas:

Luis Lacalle Pou Nicolás Maduro Chile El Salvador Nayib Bukele

Seguí leyendo

Las más leídas

A la izquierda el logo que tuvo la comuna durante el mandato de Carolina Cosse y a la derecha el que estrenó Mario Bergara
INTENDENCIA

Del verde de Cosse al azul de Bergara: Intendencia de Montevideo cambió su color pensando en las personas con "discapacidades visuales"

La exvedette Yessy López
CRÓNICA

El pedido de disculpas que no llegó y la salida a los gritos del Pato Celeste: así fue la audiencia por la denuncia de Yessy López a Esteban Queimada

Ignacio Alonso, sobre el futuro político: En algún momento vamos a tener a un exfutbolista como presidente de la AUF
FÚTBOL

Ignacio Alonso, sobre el futuro político: "En algún momento vamos a tener a un exfutbolista como presidente de la AUF"

Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras perder con Inter Miami la final de la Leagues Cup
LEAGUES CUP

La Leagues Cup suspendió a Luis Suárez por su salivazo, aunque puede seguir jugando en la MLS; así fue la dura sanción que le aplicó

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos