/ Nacional / ENCUENTRO

El breve encuentro que mantuvieron Yamandú Orsi y Lacalle Pou en Florida

Durante esta jornada, tuvo lugar en Florida un nuevo acto por la Declaratoria de la Independencia con la presencia de políticos del oficialismo y la oposición

25 de agosto 2025 - 14:42hs
Lacalle Pou y Orsi tras saludarse

Lacalle Pou y Orsi tras saludarse

Captura de Telemundo

El expresidente de la República Luis Lacalle Pou y el actual mandatario, Yamandú Orsi, volvieron a encontrarse este lunes en el acto por el bicentenario de la Independencia de Uruguay. El encuentro entre ambas figuras quedó grabado en video.

Durante esta jornada, tuvo lugar en Florida un nuevo acto por la Declaratoria de la Independencia con la presencia de políticos del oficialismo y la oposición.

Entre los asistentes al evento destacaron la presencia de los expresidentes Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y los políticos de la oposición, Álvaro Delgado y Andrés Ojeda.

El expresidente de la República, Luis Lacalle Pou
CONFERENCIA

Lacalle Pou asistirá junto a la diputada española Cayetana Álvarez a un evento de La Otra Mirada en Chile

no dudo: beatriz argimon hablo sobre la charla que tuvo con lacalle pou tras designacion como embajadora
PARTIDO NACIONAL

"No dudó": Beatriz Argimón habló sobre la charla que tuvo con Lacalle Pou tras designación como embajadora

Precisamente con Lacalle Pou, el presidente Orsi mantuvo un breve momento que quedó grabado en video por las cámaras de Telemundo (Canal 12).

Según se ve en las imágenes a su arribo a Florida el nacionalista saludó al presidente y conversó unos pocos segundos con él.

Quien no estuvo en la cita fue el expresidente Luis Lacalle Herrera, quien debió ser intervenido y se encuentra internado, aunque mejorando de manera estable.

Temas:

Luis Lacalle Pou Yamandú Orsi independencia Declaratoria de la Independencia

