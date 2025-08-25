El breve encuentro que mantuvieron Yamandú Orsi y Lacalle Pou en Florida

El expresidente de la República Luis Lacalle Pou y el actual mandatario, Yamandú Orsi , volvieron a encontrarse este lunes en el acto por el bicentenario de la Independencia de Uruguay. El encuentro entre ambas figuras quedó grabado en video .

Durante esta jornada, tuvo lugar en Florida un nuevo acto por la Declaratoria de la Independencia con la presencia de políticos del oficialismo y la oposición .

Entre los asistentes al evento destacaron la presencia de los expresidentes Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti , la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse , el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez , y los políticos de la oposición, Álvaro Delgado y Andrés Ojeda .

Precisamente con Lacalle Pou, el presidente Orsi mantuvo un breve momento que quedó grabado en video por las cámaras de Telemundo (Canal 12).

Según se ve en las imágenes a su arribo a Florida el nacionalista saludó al presidente y conversó unos pocos segundos con él.

Quien no estuvo en la cita fue el expresidente Luis Lacalle Herrera, quien debió ser intervenido y se encuentra internado, aunque mejorando de manera estable.