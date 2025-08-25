El breve encuentro que mantuvieron Yamandú Orsi y Lacalle Pou en Florida

El expresidente de la República Luis Lacalle Pou y el actual mandatario, Yamandú Orsi, volvieron a encontrarse este lunes en el acto por el bicentenario de la Independencia de Uruguay. El encuentro entre ambas figuras quedó grabado en video.
Durante esta jornada, tuvo lugar en Florida un nuevo acto por la Declaratoria de la Independencia con la presencia de políticos del oficialismo y la oposición.
Entre los asistentes al evento destacaron la presencia de los expresidentes Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y los políticos de la oposición, Álvaro Delgado y Andrés Ojeda.
Precisamente con Lacalle Pou, el presidente Orsi mantuvo un breve momento que quedó grabado en video por las cámaras de Telemundo (Canal 12).
Según se ve en las imágenes a su arribo a Florida el nacionalista saludó al presidente y conversó unos pocos segundos con él.
Quien no estuvo en la cita fue el expresidente Luis Lacalle Herrera, quien debió ser intervenido y se encuentra internado, aunque mejorando de manera estable.