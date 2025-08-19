Dólar
/ Nacional / INNOVACIÓN

Orsi reconoció que suspensión de acuerdo de la ANII con Israel es una "señal política": "No es el mejor momento"

El mandatario dijo que espera que las "aguas bajen" para avanzar en el acuerdo, que había sido firmado por el gobierno de Luis Lacalle Pou

19 de agosto 2025 - 13:43hs
Yamandú Orsi. Archivo

Yamandú Orsi. Archivo

Foto: Inés Guimaraens

"No es el mejor momento para avanzar en esto, es eso", afirmó Orsi en una rueda de prensa, luego de participar en el Meta Day que se celebró en el Antel Arena.

"Esperemos que la situación... Que las aguas bajen como para seguir con esto, que me parece que es muy positivo", señaló.

Segundos después, sin embargo, afirmó que el acuerdo era una "muy buena decisión", pero que "no tenía mucho fundamento todavía".

"Estamos a tiempo de parar y avanzar cuando las condiciones cambien y creo que, ojalá, no falte mucho", agregó.

Sobre la relación con el Estado de Israel, el mandatario indicó que tiene el "mejor diálogo" con todas las embajadas.

"Y saben que yo en algunas cosas pienso diferente a lo que la línea oficial establece. Y eso no está mal. Es lo que puede ocurrir, más en el medio del conflicto", destacó.

La decisión de congelar el acuerdo fue lamentada por la Embajada de Israel en Uruguay, que a través de un comunicado consideró "desafortunado" que ante "eventuales desacuerdos políticos" se tomen estas medidas que afectan a la "cooperación científica".

Destacaron, además, que la Universidad Hebrea de Jerusalén –con la que se había firmado el acuerdo– fue "fundada por Albert Einstein, entre otros destacados intelectuales, hace 100 años, mucho antes de la creación del Estado de Israel".

Al final del mandato presidencial, Luis Lacalle Pou firmó el memorándum de entendimiento para abrir una Oficina de Innovación y Emprendimiento en Jerusalén.

La decisión había motivado el rechazo de la directiva de la Universidad de la República, que había pedido por unanimidad el cierre de la oficina en Israel y anunciado que no participará de ningún proyecto de ese despacho.

El Frente Amplio también había pedido al gobierno en abril de este año que evaluara el cierre de esta oficina.

Israel Yamandú Orsi ANII Luis Lacalle Pou Jerusalen

