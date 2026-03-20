Pronóstico del clima de sábado en Uruguay: alerta por tormentas y desmejoramiento en varias zonas

El clima en Uruguay para este sábado presentará condiciones de inestabilidad en diversos puntos del territorio. Según el pronóstico oficial de Inumet y otros servicios meteorológicos, se espera un desmejoramiento marcado hacia el sur del país, mientras que el norte enfrentará fenómenos matutinos antes de un leve descenso de temperatura.

En la Zona Metropolitana, tomando como ciudad de referencia a Montevideo , el Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé un cielo nuboso a cubierto. La jornada se caracterizará por un desmejoramiento con precipitaciones y tormentas. En cuanto a las temperaturas, se estima una mínima de 17°C y una máxima que alcanzará los 24°C.

Para la Zona Norte, según la información proporcionada por AccuWeather para la ciudad de referencia de Salto , se aguardan tormentas durante la mañana. Por otra parte, el resto del día se mantendrá nublado, húmedo y algo más fresco, con una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 26°C.

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En la Zona Este, con la ciudad de Punta del Este como referencia, el reporte de AccuWeather indica que el tiempo irá aclarando a lo largo del día. Se espera una jornada con brisa y condiciones de humedad, con una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 23°C.

Zona Oeste

Finalmente, en la Zona Oeste, basándose en los datos de AccuWeather para la ciudad de referencia de Colonia del Sacramento, el cielo se presentará mayoritariamente claro. Se prevé la presencia de brisa temprano en la jornada, con una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 24°C.

La mirada de los expertos

Según Nubel Cisneros, la jornada se presentará inestable con tormentas y lluvias, aunque se espera una mejora gradual hacia el mediodía en las zonas sur y oeste del territorio. El meteorólogo indica que, durante la tarde, la inestabilidad se desplazará hacia el este y noreste del país. Para la noche, prevé una ausencia de lluvias acompañada de un ligero descenso de la temperatura. En el área metropolitana, sus proyecciones sitúan la mínima en 18°C y la máxima en 24°C.

Por otro lado, Guillermo Ramis pronostica un cielo cubierto con tormentas y lluvias persistentes que se extenderán hasta las primeras horas de la tarde. Tras este periodo, el experto anticipa una mejora de las condiciones meteorológicas. En cuanto a los valores térmicos, Ramis prevé una temperatura mínima de 21°C y una máxima que alcanzará los 23°C.

Perspectivas

El escenario general para este sábado 21 coincide en una mañana de marcada inestabilidad atmosférica en todo el país. No obstante, los diferentes análisis técnicos convergen en que el mal tiempo será transitorio, con una tendencia de mejora que comenzará a consolidarse desde el mediodía en el sur y oeste, extendiéndose al resto del territorio hacia el final del día, permitiendo una noche estable.