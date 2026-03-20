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Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y lluvias desde la madrugada del sábado

Desde el mediodía del sábado se esperan mejoras "de manera gradual", pero para la noche habrá rachas de viento que podrían oscilar entre los 40 y 60 kilómetros por hora en la región costera

20 de marzo de 2026 14:52 hs
Tormenta, rayos, lluvia, tormenta eléctrica
Mariana SUAREZ / AFP

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir de la madrugada del sábado 21 de marzo.

Según el organismo, desde ese momento habrá una "desmejora del tiempo" que comenzará en el litoral oeste con "tormentas fuertes" y "precipitaciones copiosas".

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Estos fenómenos se trasladarán hacia el resto del país durante la mañana del sábado, con "tormentas puntualmente fuertes y precipitaciones abundantes".

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Desde el mediodía del sábado se esperan mejoras "de manera gradual", pero para la noche habrá rachas de viento que podrían oscilar entre los 40 y 60 kilómetros por hora en la región costera.

Además, en zonas de tormenta puede que se registre intensa actividad eléctrica, rachas de viento muy fuertes, granizo y lluvias puntualmente copiosas.

Cuánto lloverá en las distintas zonas de Uruguay

  • Litoral oeste: se espera entre 60 y 100 milímetros en seis horas.
  • Centro: se esperan entre 40 y 60 milímetros en seis horas.
  • Resto del país: se esperan entre 20 y 40 milímetros en seis horas.

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