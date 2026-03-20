Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y lluvias desde la madrugada del sábado

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir de la madrugada del sábado 21 de marzo.
Según el organismo, desde ese momento habrá una "desmejora del tiempo" que comenzará en el litoral oeste con "tormentas fuertes" y "precipitaciones copiosas".
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Estos fenómenos se trasladarán hacia el resto del país durante la mañana del sábado, con "tormentas puntualmente fuertes y precipitaciones abundantes".
Desde el mediodía del sábado se esperan mejoras "de manera gradual", pero para la noche habrá rachas de viento que podrían oscilar entre los 40 y 60 kilómetros por hora en la región costera.
Además, en zonas de tormenta puede que se registre intensa actividad eléctrica, rachas de viento muy fuertes, granizo y lluvias puntualmente copiosas.
Cuánto lloverá en las distintas zonas de Uruguay
- Litoral oeste: se espera entre 60 y 100 milímetros en seis horas.
- Centro: se esperan entre 40 y 60 milímetros en seis horas.
- Resto del país: se esperan entre 20 y 40 milímetros en seis horas.