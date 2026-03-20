Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y lluvias desde la madrugada del sábado

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir de la madrugada del sábado 21 de marzo.

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Según el organismo, desde ese momento habrá una "desmejora del tiempo" que comenzará en el litoral oeste con "tormentas fuertes" y "precipitaciones copiosas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/2035049522292834575&partner=&hide_thread=false #AvisoALaPoblación por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir de la madrugada del sábado 21. pic.twitter.com/Pk6a4gX8AU — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) March 20, 2026 Estos fenómenos se trasladarán hacia el resto del país durante la mañana del sábado, con "tormentas puntualmente fuertes y precipitaciones abundantes".

Desde el mediodía del sábado se esperan mejoras "de manera gradual", pero para la noche habrá rachas de viento que podrían oscilar entre los 40 y 60 kilómetros por hora en la región costera.