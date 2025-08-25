Dólar
BRASIL

El exjugador de Peñarol que le anotó dos goles en un clásico a Nacional, que saludó a Luciano Rodríguez tras su gol para Bahia

25 de agosto 2025 - 11:38hs
Luciano Rodríguez festeja un nuevo gol para Bahia de Brasil

Luciano Rodríguez continúa, poco a poco, volviendo al gran nivel que mostró en sus inicios cuando fue transferido a Bahia de Brasil y este domingo, volvió a convertir un gol para la victoria de su equipo ante Santos de Neymar, quien no jugó por una lesión, por el Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao. Tras el partido, Alberto Acosta, el Betito Acosta, saludó al goleador con una foto de ambos en sus redes.

El saludo del Betito Acosta a Luciano Rodríguez

Alberto "Betito" Acosta jugó entre 2005 y 2007 en Peñarol.

En el Torneo Clausura 2006, le anotó dos goles a Nacional en un clásico, en lo que fue uno de sus mejores recuerdos por su pasaje por los carboneros.

Acosta está radicado en Brasil desde hace varios años, desde que se fue a jugar a Corinthians y este lo cedió luego a Náutico de Recife.

Este domingo, luego del gol de Luciano Rodríguez para Bahia, compartió una foto de ambos con una frase: "Te felicito por el gol animal" y luego en portugués ya traducido, siguió: "Jugá mucho hermano mío. Habla bajo. Crack".

A su vez, el goleador lo compartió también en sus redes.

Aquí se puede ver su posteo:

betito
Alberto Acosta, el Betito Acosta, y el saludo para Luciano Rodríguez por un nuevo gol para Bahia

Temas:

Luciano Rodríguez EC Bahía Alberto Acosta santos Neymar Corinthians Brasileirao

