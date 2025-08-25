Luciano Rodríguez continúa, poco a poco, volviendo al gran nivel que mostró en sus inicios cuando fue transferido a Bahia de Brasil y este domingo, volvió a convertir un gol para la victoria de su equipo ante Santos de Neymar, quien no jugó por una lesión, por el Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao. Tras el partido, Alberto Acosta, el Betito Acosta, saludó al goleador con una foto de ambos en sus redes.
El exjugador de Peñarol que le anotó dos goles en un clásico a Nacional, que saludó a Luciano Rodríguez tras su gol para Bahia
