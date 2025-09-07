Dólar
Luis Suárez no se olvida de la selección uruguaya, la lleva en su corazón y recordó que se cumplió un año de su adiós a la celeste

Luis Suárez, el máximo goleador del combinado nacional, siempre está con Uruguay

7 de septiembre 2025 - 13:30hs
Luis Suarez y Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay

Foto: Leonardo Carreño

Luis Suárez se encuentra en Uruguay y luego de lo que fue el episodio del domingo pasado a la noche, cuando tras perder la final de la Leagues Cup con Inter Miami, 3-0 contra Seattle Sounders, este sábado vio in situ la goleada que recibió su equipo, Deportivo LSM, 3-0 ante Rincón FC por la segunda fecha de la Divisional D. En las últimas horas, recordó que se cumplió un año de su adiós a la selección uruguaya.

Nahitan Nández ordeñó vacas con sus amigos y su familia
SELECCIÓN

Aprovechando el día libre con la selección uruguaya, Nahitan Nández se fue para el interior y ordeñó vacas

Ruglio habló de la situación del club
PEÑAROL

La casi predicción de Ignacio Ruglio por la lesión de Javier Cabrera en Peñarol, y el mensaje del presidente

El recuerdo a su adiós a la celeste

Luego del triunfo y clasificación de Uruguay a un nuevo Mundial, el pasado jueves a la noche ante Perú, Luis Suárez felicitó al equipo.

luis suarez
Luis Suárez recordó que se cumplió un año de su adiós a la selección uruguaya

En las últimas horas, Suárez recordó en sus redes que se cumplió un año de su adiós a la selección uruguaya.

Todo ocurrió el pasado 2 de setiembre cuando brindó una conferencia de prensa en el Estadio Centenario.

Pese a su adiós, Luis Suárez demostró que siempre lleva a la celeste en el corazón y no se olvida de ella.

