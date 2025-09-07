Luis Suárez no se olvida de la selección uruguaya, la lleva en su corazón y recordó que se cumplió un año de su adiós a la celeste

Luis Suarez y Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay

Luis Suárez se encuentra en Uruguay y luego de lo que fue el episodio del domingo pasado a la noche, cuando tras perder la final de la Leagues Cup con Inter Miami, 3-0 contra Seattle Sounders, este sábado vio in situ la goleada que recibió su equipo, Deportivo LSM, 3-0 ante Rincón FC por la segunda fecha de la Divisional D. En las últimas horas, recordó que se cumplió un año de su adiós a la selección uruguaya.

Suárez había concurrido este viernes con sus dos hijos varones, Benjamín y Lautaro, a ver la práctica de Deportivo LSM, el equipo que regentea con Lionel Messi.

El goleador histórico de la celeste con 69 goles, llegó este sábado acompañado de toda su familia al Complejo LS, en donde se disputó el partido desde la hora 11.

Luis Suárez viene de ser suspendido por seis partidos de parte de la League Cup, luego de lo que fue el salivazo que le aplicó el domingo de la semana pasada a un funcionario de Seattle Sounders en la final que perdieron con Inter Miami.

El recuerdo a su adiós a la celeste

Luego del triunfo y clasificación de Uruguay a un nuevo Mundial, el pasado jueves a la noche ante Perú, Luis Suárez felicitó al equipo.

En las últimas horas, Suárez recordó en sus redes que se cumplió un año de su adiós a la selección uruguaya.

Todo ocurrió el pasado 2 de setiembre cuando brindó una conferencia de prensa en el Estadio Centenario.

Pese a su adiós, Luis Suárez demostró que siempre lleva a la celeste en el corazón y no se olvida de ella.