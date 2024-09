Todo lo que dijo Luis Suárez en la conferencia de prensa donde anunció su retiro de la selección de Uruguay

"Se ha venido manejando en las últimas horas, me hubiese encantado que se enteren por mí, por eso la conferencia. El día viernes, me cuesta hasta decirlo, será mi último partido con la selección de mi país. Es algo que lo venía pensando, analizando, es el momento indicado, no hay nadie que tome la decisión, es difícil, pero es el momento en el que puedo jugar el último partido tranquilo, con la misma ilusión de la primera vez, en 2007, las mismas ganas de ese niño que empezó con 19 años y ese jugador ya veterano, viejo, como se le quiera llamar, con una trayectoria increíble. Voy a dejar la vida el viernes. Me enseñaron a entregarme por mi país. Ya le informé a mis compañeros y funcionarios de mi retiro de la selección. Me voy con la tranquilidad que hasta el viernes di todo lo que podía por la selección, no tengo nada para reprocharme, quiero agradecer todo e cariño que recibí porque eso refleja lo que representé para mi país y me va a dejar orgulloso el viernes".

"No tengo nada peor que haya vivido con la selección, sí momentos difíciles, complicados. A nivel personal la pasé peor en 2014, pero reprocharme nada, en ningún partido. Mucha gente sabe que jugué con lesiones o dificultades, pero hay que quedarse con todo lo lindo vivido, 17 años, me tengo que ir con todo el cariño de la gente, de mis compañeros, ninguno te puede hablar mal. Todas las palabras son de agradecimiento y eso es lo lindo. Como padre de tres hijos quiero que mis hijos vean cómo se va su padre y que no tengan más nada que pedirle a la vida".

Por qué eligió este momento para anunciar su retiro

"No hay mejor orgullo de que uno mismo diga cuándo es el momento indicado. Estoy con la tranquilidad de que me retiro de la selección porque quiero dar un paso al costado porque hay jugadores con grandísima proyección, porque tengo 37 años y porque es muy difícil llegar al próximo Mundial. No quiero que me retiren las lesiones, yo quiero dar el paso al costado y sentirme preparado, me da tranquilidad que hasta el último partido me entregué al máximo y que no se fue apagando de a poquito esa llama; por eso tomé la decisión ahora".

No viaja para jugar el martes contra Venezuela

"Le comuniqué al entrenador (Marcelo Bielsa) que no viajo a Venezuela. Para la familia no es nada fácil. Desde 2022 la vengo estirando, me quedó la sensación de mis hijos llorando (tras la eliminación de Qatar 2022 en fase de grupos) que no me gustó y ahí vino la rebeldía, querer demostrarle a la gente que podía seguirle aportando a la selección. Después, cuando terminó la Copa América y parecía que ya estaba, lo podía haber hecho ahí, pero como me sentía capacitado para seguir ayudante y el entrenador contaba conmigo me dije por qué no hacerlo con mi gente en el Estadio y que mis hijos vivan mi experiencia, despedirme acá en el Estadio; es el momento justo".

"Intentaron convencerme los compañeros. Al Loco (Sebastián Abreu) lo llamé para confirmarle la decisión tomada y empezó con los 'por qué', 'los mundiales', 'los goles' y le dije: ¡Papi, te llamé para confirmártelo, hace 15 días lo decidí, si no, no estaría acá'. Mucha gente más me intentó convencer, pero muchos también entendieron que es el momento justo".

El futuro de Luis Suárez

"Del fútbol profesional quiero seguir disfrutando un poco más. A futuro no se sabe, voy a seguir vinculado al fútbol, pero entrenador no quiero ser. Ayudar con infraestructuras para los chicos, hacerlos crecer, generar aprendizajes. Pero a corto plazo, disfrutar un poco después de tantas despedidas y sensaciones, lo cual es complicado".

La charla que tuvo con Óscar Tabárez

"Fue de los primeros a los que se lo comuniqué. Él sabe lo que representó para mí, el 90% de mi carrera en la selección lo hice con él, por la parte humana me ayudó muchísimo, no tenía como no hacérselo saber, lo entendió, para él era difícil aceptarlo, no lo aceptaba con otros jugadores, le di mis razones y lo entendió. Mis mejores años en la selección fueron con él. Le hice un pedido especial para el viernes, pero lo conozco, sé cómo es y lo entiendo perfectamente".

Darwin Núñez y la molestia por la filtración

"De mis hijos me encantan que estén en todos lados, pero hoy, especialmente, les pedí que no estuvieran, porque no los quiero hacer pasar por este momento. A Darwin no se lo comuniqué porque antes se filtró la información y era lindo que se enteren por uno personalmente. Algunos me pidieron que lo estirara un poco más, pero ya era una decisión tomada".

El momento en el que tomó la decisión del retiro

"La venía pensando la decisión, se acercaba el momento, llegaban las reservas y ahí realmente me puse a analizar si seguir contando para el entrenador o continuar como si nada. Me puse a hablar con mi mujer que me dijo que hiciera lo que sentía, pensé que era algo que quería cerrarlo, por sentirme bien de la manera que yo quiero, me he ganado el derecho a decidirlo y de que no tome otra persona la decisión por mí o de que mi físico no me lo permita".

El título que no cambia "por nada del mundo"

"Viví capítulos increíbles con la selección como contra Chile con los cuatro goles en el estadio, los goles mundiales. Tuve la suerte de ganar muchos títulos, pero no cambio el título de la Copa América por nada en el mundo, fue mi mejor momento como profesional".

"Fui el mismo jugador cuando empezó en Nacional que en Europa y que en la selección, pero afuera fui cambiando. Me mandé mis errores por ser así, pero nunca bajé los brazos y como la gente me ve que me dice 'gordo', 'rengo', acá estoy y rindiendo a buen nivel, sin copiarle nada a nadie, con la personalidad de ser siempre el mismo".

"Todo lo vivido fue espectacular en la selección, la confianza que me tenía, todo lo que me enseñó el Maestro, la confianza de mis compañeros, la generación del 2010 me inculcó muchas cosas: cómo ser con el hincha, cómo representarlo en el extranjero, eso se lo fuimos enseñando a los nuevos. Quiero que lo del viernes sea inolvidable para la gente, para mi familia y que gane Uruguay porque ese partido es por Eliminatorias y lo voy a jugar como si fuera el primero".

"La selección tiene que estar por encima de cualquier jugador, la decisión la iba a tomar igual, más allá de las sanciones de Conmebol, no es fácil, pero está lindo para aprovechar la oportunidad, hay delanteros detrás muy buenos como Luciano (Rodríguez), Miguel (Merentiel), Kike (Cristian Olivera), Fede Viñas que se está recuperando, ahora que no estaría Darwin que es el titular".

El retorno a Nacional en 2022

"A mucha gente le sorprendió, pero fue la mejor decisión que tomé, fue una preparación y llegué de la mejor manera al Mundial y no me puedo reprochar nada".

El momento de complicidad con su amigo Rafa Cotelo

"Se te termina el programa", le dijo a Rafa Cotelo cuando el conductor de Por la Camiseta, de Canal 10, le decía que había construido dicho programa en torneo a su carrera. "¿Me pasas el tel de Merentiel?". Suárez le contestó: "Seguilo con Miguel y con todos los 9 que sigan".

La comunicación de la decisión a sus hijos

"Ayer justo hablábamos en familia, se los fui tirando individualmente y me enteré que el del medio, Benja, no quería que me retire de la selección y cuando le hablaba no entendía las explicaciones que le daba, de los sacrificios que hacía, hasta que mi hija, que es más grande y razona más, le habló, no fue fácil porque mi ilusión y deseo es que me vieran disfrutar, podía quedarme con linda imagen del gol de la Copa América que no es un trofeo, pero igual va a ser una muy linda despedida la del viernes".

Todavía se siente vigente para aportarle al equipo de Marcelo Bielsa

"Me siento capacitado de ayudar, no me quiero contradecir pero creo que es el momento ideal, no sé si en octubre o noviembre me podré reprochar algo, pero despedirme con mi gente es algo muy lindo".

"Un amigo me dijo una frase: 'llegaste hecho un niño y te vas siendo una leyenda'. Empecé en el Complejo como el niño que soñó con la 10 de (Enzo) Francescoli. No quería ser cómo él, ni superarlo, porque ganó tres Copas América y no lo hizo cualquiera eso. Pero sí quería marcar mi nombre, como con la Copa América que gané o con jugar cuatro mundiales cuando sabíamos lo difícil que era llegar al Mundial. Irme ahora con tantos goles, amarguras, muchísimas alegrías nadie me lo va a quitar. Lo que represento para mi país, a veces uno tiene que ser orgulloso y creerse lo que le dicen. No me puedo quejar de nada. Con cuatro, cinco años superé los sueños que tenía, me pudo ir con la tranquilidad de que con la selección di todo lo que tenía".

"A mi mujer le decía cómo fui superando muchas cosas en mi carrera. Mi miedo siempre fue de la imagen que mis hijos tuvieran, como la de 2014 y también la de todos los uruguayos. Y revertí esa situación. Yo me olvidé y espero que la gente se haya olvidado, que se queden con los momentos en el Estadio, con las Copas América, los mundiales, con el Luis Suárez entregador, generoso, que hoy en día puedo decir tener el privilegio y orgullo de ser el goleador máximo de la selección superando a grandísimos jugadores y eso me hace sentir orgulloso. Y que me vean como un hincha más a partir de ahora".

"Cada persona tiene que tener su personalidad, su propia forma de ser, que no bajen los brazos nunca, que no se caigan nunca. En mi carrera tuve muchos altibajos y siempre me volví a levantar, no se cómo hago, pero lo que me propongo lo consigo. Que disfruten porque en un cerrar de ojos pasa todo volando".

Los agradicmientos en una noche de emociones

"Primero a mi mujer que se come todos mis garrones, la que aguanta todo lo bueno y lo malo, en los malos momentos está siempre apoyando mis decisiones. Hoy me llevaré otro rezongo porque lloré. Siempre me dice las cosas ciertas, sabe lo que fue el Maestro para mí, no solo el maestro, el cuerpo técnico, el profe (José Herrera), con el que hablé hace poco y que me terminó cortando porque se puso a llorar. Me llevo el cariño de ellos. Hoy lo venía a Minguta y no podía creerlo que siga sentado ahí, con la carita que me miraba, una persona que hace un trabajo, él y toda la gente, que no lo ve la gente, pero nosotros sí. Gente del día a día, que saben lo que como, las picardías de las cosas dulces, me han ayudado mucho con la selección. El Loco, Diego Forlán y dos capitanes que me hacían sentir importante en el plantel, la Tota (Diego Lugano) y (Diego) Godín que sabían que yo no era capitán, pero que me hacían sentir el capitán en la cancha y me lo hicieron saber muchas veces".

El sueño de ser titular y capitán contra Paraguay

"Sería cerrar un ciclo espectacular jugando y siendo capitán, sería el mejor cierre como jugador en la selección. Sería un día para disfrutarlo como cada partido de Eliminatorias".