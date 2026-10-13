"Te echaré de menos, hijo": el mensaje de Bryan Cranston tras la muerte de RJ Mitte, su compañero de elenco en Breaking Bad

Advertencia: Esta nota hace referencia al tema del suicidio. Si tú o alguien de tu entorno piensa en el suicidio, busca ayuda. Puedes encontrar recursos de apoyo en este enlace.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los antiguos compañeros de elenco del actor RJ Mitte, conocido por su papel de hijo rebelde del capo de la droga Walter White en la serie dramática Breaking Bad, reaccionaron conmocionados ante la noticia de su muerte.

El intérprete estadounidense falleció este lunes a los 34 años, en Brownsville, Texas.

Su publicista confirmó que se quitó la vida, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters.

El joven actor padecía parálisis cerebral y se inspiró en su propia experiencia para interpretar a Walter 'Flynn' White Jr. en la serie ganadora del Emmy.

Bryan Cranston, quien interpretó a su padre en la exitosa producción, dijo sentirse profundamente afectado tras la noticia.

Alamy RJ Mitte (derecha) como Walter White Jr. junto a Bryan Cranston (izquierda) y Anna Gunn en la primera temporada de Breaking Bad en 2008.

"Te echaré de menos, hijo"

"Lo conocí cuando solo tenía 14 años, cuando fue elegido para interpretar a Walter White Jr., un papel que desempeñó con tanta alegría y entusiasmo", escribió Cranston en su cuenta de Instagram.

"Ese chico era bastante inexperto cuando empezamos a rodar el episodio piloto en febrero de 2007, pero poco a poco lo vimos convertirse en un actor realmente excelente", agregó.

Cranston elogió la labor de Mitte en defensa de los artistas con discapacidades y señaló que "jamás permitió que esa dificultad fuera una excusa para nada. Afrontó el exigente calendario de rodaje con una enorme determinación".

"Toda esa promesa y potencial ahora son una gran pérdida", escribió el actor.

"Es especialmente devastador saber que se quitó la vida. ¿Por qué?", lamentó el actor, a la vez que recordó que "hace apenas unas semanas estábamos intercambiando mensajes para ver cuándo podíamos quedar a comer".

"No sé si aquella comida habría cambiado su futuro… Pero lo que sí sé es que lo quería y que disfruté enormemente de su compañía durante todos los años que compartimos en la serie, e incluso después de que los focos de Breaking Bad se apagaran", sostuvo.

Y añadió: "Te echaré de menos, hijo".

"A quien esté leyendo esto, no estás solo"

Getty Images

En un comunicado compartido con The Hollywood Reporter, Aaron Paul, quien interpretó a Jesse Pinkman en Breaking Bad, un vendedor de drogas que trabaja con el protagonista, dijo sentirse desconsolado y con el corazón roto.

"RJ, te quiero, amigo. Te echaremos de menos", sostuvo. "Y a quien esté leyendo esto, que sepa que es querido y que no está solo. Recuérdalo siempre".

Dean Norris, quien interpretó al tío de Mitte, Hank Schrader, publicó que, aunque "RJ no interpretó a mi hijo en la televisión, siempre lo cuidé cuando era niño en el set".

"Era un joven encantador y lo echaremos mucho de menos", escribió.

Getty Images El elenco de Breaking Bad en los Premios del Sindicato de Actores de Cine en 2014.

El representante de Mitte, Sean Reilly, declaró a la BBC: "Mitte aportó autenticidad al papel y creó una plataforma para la concienciación y la inclusión de las personas con discapacidad".

La estrella también fue embajadora de United Cerebral Palsy y Shriners Children's.

Según Reilly, creó la Fundación Mitte para apoyar iniciativas filantrópicas y comunitarias, utilizando su plataforma "para desafiar los estereotipos y promover una mayor representación de las personas con discapacidad".

Su trayectoria

Mitte, quien creció en Luisiana, era un adolescente cuando audicionó para el papel que lo catapultó a la fama tras mudarse a Los Ángeles en 2005 para apoyar la carrera de actriz de su hermana menor.

Interpretaba su personaje en Breaking Bad con honestidad y naturalidad, haciendo bromas como un adolescente cuya condición de salud rara vez se mencionaba en la serie.

El show se emitió en la cadena de cable estadounidense AMC durante cinco temporadas, desde 2008 hasta 2013.

Tras alcanzar la fama rápidamente, Mitte luchó por papeles más variados y representaciones más complejas de personajes con discapacidades, tanto visibles como invisibles.

"Siempre que llega la temporada de premios, esperamos ver un grupo diverso de proyectos que nos reflejen a todos, en cuerpo y mente", declaró a la BBC en 2021.

"Ha sido fantástico ver cómo crece la concienciación sobre la representación de las personas con discapacidad, pero a veces los avances se producen poco a poco, en momentos puntuales, en lugar de cambios más profundos", afirmó.

Entre los otros trabajos de Mitte en la pantalla se incluyen Hannah Montana, Switched at Birth, Westhampton y su último proyecto, Talking to Strangers, que se estrenó a principios de este año.

Con información de Nardine Saad y Rebecka Pieder.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC