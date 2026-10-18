El mejor resort de playa de Sudamérica está en Uruguay: cuál es

El Complejo Enjoy Punta del Este fue distinguido como el mejor resort de playa de Sudamérica en los World Travel Awards 2026 , premios internacionales que reconocen a referentes de la industria turística.

Ubicado frente a Playa Mansa , el establecimiento reúne alojamiento, gastronomía, casino y entretenimiento, con servicios para parejas, familias y viajeros de negocios.

El galardón, otorgado por los WT, conocidos como los "Óscar del turismo", corresponde a la categoría South America's Leading Beach Resort y se suma a los obtenidos por el complejo en 2024, 2022 y 2020.

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El Enjoy Punta del Este cuenta con 292 habitaciones, incluidas suites, muchas de ellas con vistas al mar. La propuesta se completa con siete restaurantes y bares, un spa, gimnasio y espacios recreativos para chicos de entre tres y doce años.

Uno de sus principales atractivos es el casino, que ocupa unos 4000 metros cuadrados y dispone de máquinas tragamonedas, mesas de juego y espacios VIP. El complejo también tiene salones para congresos, reuniones y espectáculos, con capacidad para recibir hasta 5000 invitados, lo que amplía su actividad más allá del turismo de verano.

La ubicación sobre la rambla Claudio Williman, en la parada 4 de Playa Mansa, permite acceder al entorno costero de Punta del Este y disfrutar de las vistas de la bahía. Su oferta combina así el descanso junto al mar con alternativas gastronómicas y de entretenimiento dentro del establecimiento.

El edificio comenzó a funcionar en 1997 bajo el nombre Conrad y, con el tiempo, se convirtió en uno de los complejos más reconocidos de la oferta local. Actualmente, atraviesa un proceso de renovación para convertirse en Fasano Península, un proyecto impulsado por el grupo brasileño JHSF que contempla cambios en el hotel, el casino y la oferta comercial.

¿Cómo será el Fasano Península?

La reconversión del Enjoy Punta del Este se realizará por etapas, sin cerrar el establecimiento durante las obras, y tendrá entre sus principales novedades un centro comercial con alrededor de 50 locales y restaurantes.

Un shopping con 50 locales: el centro comercial CJ incorporará tiendas de marcas internacionales, restaurantes y propuestas vinculadas al segmento de alta gama. Parte de su oferta estará disponible durante la temporada de verano.

Un hotel con menos habitaciones: la capacidad se reducirá de unas 300 a aproximadamente 200 unidades, con la integración de algunas habitaciones para crear espacios más amplios y una configuración orientada al segmento de lujo.

Nuevas propuestas gastronómicas: para la temporada se prevé la apertura de dos restaurantes bajo la marca Fasano, además de un bar dentro del casino y un restaurante en la playa.

Piscinas, spa y gimnasio: el complejo incorporará estos servicios a su nueva propuesta, junto con habitaciones renovadas bajo los estándares de la marca brasileña.

Un teatro y espacios para eventos: la primera etapa contempla una sala de espectáculos con capacidad para 500 personas. Para 2027 está previsto sumar un centro de eventos y convenciones distribuido en dos plantas, con capacidad para unas 500 personas por nivel.

Un casino renovado y accesos independientes: el sector de juegos tendrá una reforma prevista para 2027. El diseño también contempla entradas diferenciadas para el hotel, el shopping y el casino, que funcionarán como unidades de negocio independientes dentro del mismo complejo.

"Más que la incorporación de un activo emblemático, esta operación representa un avance en la construcción del ecosistema integrado de experiencias de alta gama de JHSF", señaló el el CEO de JHSF, Augusto Martins.