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Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 39 millones de pesos

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

18 de octubre de 2026 18:23 hs
5 de oro

Este domingo 18 de octubre se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 39 millones, lo que se traduce en más de 900 mil dólares (U$S 968,308).

El Pozo de Oro sortea un total de $ 27 millones, mientras que el Pozo Revancha reparte $ 6 millones.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

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Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

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