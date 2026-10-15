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Por qué no hubo sorteo del 5 de Oro ayer miércoles 14 de octubre, la nueva fecha y el pozo vacante

El cambio responde al feriado laborable del lunes 12, fecha que alteró la programación habitual.

15 de octubre de 2026 6:23 hs
Sorteo 5 de Oro

Sorteo 5 de Oro

Tras una modificación en el calendario de sorteos, el 5 de Oro no se realizó el miércoles 14 de octubre.

El cambio responde al feriado laborable del lunes 12, fecha que alteró la programación habitual. Por ese motivo, la próxima edición se trasladó a este jueves 15.

La nueva convocatoria mantendrá el horario habitual de las 22, con pozos millonarios para las dos modalidades del juego: el 5 de Oro y el 5 de Oro Revancha.

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¿Cuándo se sortea el 5 de Oro?

El próximo sorteo del 5 de Oro se realizará este jueves 15 de octubre de 2026, a partir de las 22. La transmisión podrá seguirse en vivo por el canal de YouTube de La Banca.

¿Cuánto dinero hay en juego en el sorteo del 5 de Oro?

El pozo de Oro tendrá un premio de $ 16.500.000, mientras que la modalidad Revancha acumulará $ 5.000.000. En conjunto, ambas opciones pondrán en juego aproximadamente $ 21.500.000, según los datos difundidos por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Uruguay.

Para participar, cada jugador debe elegir cinco números entre el 1 y el 48. La apuesta básica cuesta $ 50 y permite sumar la opción Revancha por otros $ 20, utilizando la misma combinación.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

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