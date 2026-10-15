Por qué no hubo sorteo del 5 de Oro ayer miércoles 14 de octubre, la nueva fecha y el pozo vacante

Tras una modificación en el calendario de sorteos, el 5 de Oro no se realizó el miércoles 14 de octubre .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El cambio responde al feriado laborable del lunes 12, fecha que alteró la programación habitual. Por ese motivo, la próxima edición se trasladó a este jueves 15 .

La nueva convocatoria mantendrá el horario habitual de las 22, con pozos millonarios para las dos modalidades del juego: el 5 de Oro y el 5 de Oro Revancha .

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 11 millones de pesos

El 5 de Oro cambia de fecha esta semana: el motivo, cuándo es el próximo sorteo y cuánto dinero hay en juego

El próximo sorteo del 5 de Oro se realizará este jueves 15 de octubre de 2026 , a partir de las 22. La transmisión podrá seguirse en vivo por el canal de YouTube de La Banca .

¿Cuánto dinero hay en juego en el sorteo del 5 de Oro?

El pozo de Oro tendrá un premio de $ 16.500.000, mientras que la modalidad Revancha acumulará $ 5.000.000. En conjunto, ambas opciones pondrán en juego aproximadamente $ 21.500.000, según los datos difundidos por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Uruguay.

Para participar, cada jugador debe elegir cinco números entre el 1 y el 48. La apuesta básica cuesta $ 50 y permite sumar la opción Revancha por otros $ 20, utilizando la misma combinación.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.