Farmashop recibió el aval del BCU y quedó a un paso de cotizar acciones en bolsa

El Banco Central del Uruguay (BCU) aprobó la inscripción de Farmashop Holdings S.A. como emisor de valores de oferta pública en el Registro del Mercado de Valores, marcando un paso relevante para la empresa dentro del sistema financiero local.
La decisión, adoptada por la Superintendencia de Servicios Financieros, formaliza el registro del 100% de las acciones ordinarias escriturales que la compañía ya tenía emitidas y en circulación. Se trata de un paquete de 880.821.004 acciones con un valor nominal de $1 cada una, representativas del 100% de su capital integrado.
Con este trámite realizado al amparo de la Ley de Mercado de Valores (N° 18.627), los títulos de la compañía pasan de la esfera estrictamente privada al sistema regulado, quedando formalmente habilitados para ofrecerse a nuevos inversores y eventualmente cotizar y negociarse en el mercado bursátil bajo la supervisión del BCU.
Un "club" muy exclusivo en la Bolsa
El ingreso de Farmashop al Registro del Mercado de Valores resulta un movimiento poco frecuente en el mercado local. Actualmente, en la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) existen únicamente siete empresas registradas como emisoras de acciones de oferta pública: Aluminios del Uruguay, Areaflin S.A. (Parque Eólico Valentines), Frigorífico Modelo, Gralado S.A. (Tres Cruces), ISUSA, Pamer S.A. y Zorzal Inversiones Tecnológicas.