Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
nubes
Miércoles:
Mín  15°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / MERCADO DE VALORES

Farmashop recibió el aval del BCU y quedó a un paso de cotizar acciones en bolsa

La Superintendencia de Servicios Financieros registró el 100% de la estructura accionaria de la firma, dejándola en condiciones normativas para dar el salto a la oferta pública

13 de octubre de 2026 18:54 hs
Bolsa de Valores

Bolsa de Valores

El Banco Central del Uruguay (BCU) aprobó la inscripción de Farmashop Holdings S.A. como emisor de valores de oferta pública en el Registro del Mercado de Valores, marcando un paso relevante para la empresa dentro del sistema financiero local.

La decisión, adoptada por la Superintendencia de Servicios Financieros, formaliza el registro del 100% de las acciones ordinarias escriturales que la compañía ya tenía emitidas y en circulación. Se trata de un paquete de 880.821.004 acciones con un valor nominal de $1 cada una, representativas del 100% de su capital integrado.

Con este trámite realizado al amparo de la Ley de Mercado de Valores (N° 18.627), los títulos de la compañía pasan de la esfera estrictamente privada al sistema regulado, quedando formalmente habilitados para ofrecerse a nuevos inversores y eventualmente cotizar y negociarse en el mercado bursátil bajo la supervisión del BCU.

Más noticias

BCU subió la tasa de interés ante mayores riesgos inflacionarios: "Mejor actuar a tiempo que a destiempo", dijo Tolosa

Caja de Profesionales cambió empresa de seguridad, cortó el cable, bajó más gastos y se reúne con el gobierno

  • Un "club" muy exclusivo en la Bolsa

El ingreso de Farmashop al Registro del Mercado de Valores resulta un movimiento poco frecuente en el mercado local. Actualmente, en la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) existen únicamente siete empresas registradas como emisoras de acciones de oferta pública: Aluminios del Uruguay, Areaflin S.A. (Parque Eólico Valentines), Frigorífico Modelo, Gralado S.A. (Tres Cruces), ISUSA, Pamer S.A. y Zorzal Inversiones Tecnológicas.

Las más leídas

Senador Nicolás Viera propone reducir la cantidad de departamentos de Uruguay: "Es ilógico que tenga 19"

Metsul advierte por una masa de aire frío que afectará a Uruguay: cuándo bajarán las temperaturas y hasta cuándo seguirá el frío

Un auto circulaba a alta velocidad, cruzó en roja y chocó contra un ómnibus en el Centro: hay varios heridos

Exfiscal Juan Gómez: allanamientos nocturnos son una herramienta "necesaria", siempre que haya jueces y fiscales disponibles 24 horas

Temas

BCU Farmashop

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos