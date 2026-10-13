Caja de Profesionales cambió empresa de seguridad, cortó el cable, bajó más gastos y se reúne con el gobierno

La Caja de Profesionales aplicó una serie de cambios internos con el objetivo de bajar los costos administrativos. El actual directorio decidió reemplazar a la empresa que se encarga de la vigilancia en el edificio , redujo gastos de comida y bebida y además no renovó el contrato de televisión por cable .

La institución cerró el 2025 con gastos de administración por $ 1.938.411 en diciembre y poco después, el 2 de febrero, asumió el actual directorio. El rubro incluye el servicio de limpieza, líneas telefónicas, central para celulares, empresa de seguridad, diarios, televisión por cable, alimentos para una comisión asesora y bebidas.

En febrero , los gastos bajaron $ 35.030 y quedaron en $ 1.903.381 . La partida para c ompra de diarios era de $ 30.960 y ese mes se redujo a $ 5.400 y lo mismo ocurrió con el gasto en bebidas que estaba en $ 15.421 y quedó en $ 5.951 , según información a la que accedió El Observador.

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Al mes siguiente se eliminó el rubro de alimentos para la comisión asesora por $ 2.986 y en abril el directorio decidió no renovar el contrato con la empresa Nuevo Siglo de televisión por cable. El costo mensual del servicio era de $ 1.812 .

La reducción de gastos continuó en agosto con una rebaja de más de 9% en el costo mensual de la empresa de limpieza. Pero la baja más sustancial se verificó en el servicio de vigilancia para el edificio de la Caja de Profesionales.

El nuevo contrato con la empresa de seguridad

La institución tenía un contrato con la compañía Securitas firmado en 2021 y renovado en años posteriores, con vencimiento en agosto. Durante meses, el directorio discutió sobre la continuidad de la relación con la empresa e incluso realizó un primer llamado público para recibir ofertas que se terminó declarando desierto. El pago mensual fijado en el contrato era de $ 1.394.261 por mes (unos US$ 35.000).

En medio de las negociaciones, la empresa disminuyó el costo mensual a aproximadamente la mitad ($ 697.799) por los servicios de vigilancia física especializada, monitoreo y video verificación, respuesta móvil y mantenimiento del servicio de incendio.

Montevideo, Uruguay, 02.02.2026. Sociedad. Asume nuevo directorio de la Caja de profesionales Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Pese a eso, el directorio decidió prorrogar el servicio hasta setiembre y lanzar un nuevo llamado a interesados. El texto requirió cotizar el servicio de vigilancia física especializada, control por sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV) y la continuidad operativa de los sistemas existentes de alarmas de intrusos e incendio, que son propiedad de la Caja.

Añadió que la propuesta debía incluir la guardia física de un encargado por turno (tres en total para cubrir las 24 horas), más un guardia para atender el hall principal del edificio y otros sectores.

El plazo de vigencia para el contrato del servicio integral se estableció en un año con posibilidad de extender automáticamente por períodos anuales. El llamado especificó que solamente serían consideradas las ofertas que no excedieran los $ 350.000 al mes con impuestos incluidos.

Finalmente, la empresa que se quedó con la adjudicación presentó una propuesta por $ 346.500 al mes.

El presidente de la Caja de Profesionales, Andrés Pérez, había sido crítico con el anterior contrato. “Es obsceno lo que se ha pagado por la empresa de seguridad contratada. Pagamos casi US$ 40 mil al mes por cuidar la puerta de entrada del edificio y mirar tres pantallas. El objetivo es reducir los costos”, dijo en la sesión del directorio del 20 de agosto.

En diálogo con El Observador, Pérez se refirió a esos comentarios y dijo que no tuvo intención de atribuirle una conducta impropia a Securitas.

Aclaró que el servicio brindado por la compañía incluía algunas prestaciones que el contrato actual no abarca. Por tanto, añadió, la mejor cotización que obtuvo la institución no puede interpretarse como una rebaja de precio por el mismo servicio.

Con el cambio de la empresa de vigilancia y los otros recortes aplicados, la Caja cerró octubre con gastos administrativos por $ 800.051, con una disminución de 58,7% respecto a diciembre del año pasado.

“Se está poniendo el mayor esfuerzo y responsabilidad para manejar el dinero lo mejor posible y para que el pasivo cobre en fecha”, afirmó el presidente de la institución.

Con ese mismo objetivo, en las próximas horas el directorio se reunirá con una delegación del Poder Ejecutivo para analizar temas pendientes a partir de las conclusiones finales elaboradas meses atrás por la Comisión de Expertos.