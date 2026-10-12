Funcionarios de salud pública harán un paro nacional de 24 horas este jueves: qué servicios se verán afectados

La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) realizará un paro nacional de 24 horas este jueves 15 de octubre , que afectará la atención en los servicios de salud pública de todo el país.

Según informó el presidente del sindicato, Martín Pereira , durante la jornada únicamente se mantendrán los servicios de emergencias, urgencias y operaciones oncológicas , mientras que el resto de las prestaciones quedarán suspendidas.

La medida fue resuelta por el Secretariado Nacional de la FFSP e incluirá una concentración a las 10:30 horas frente al Sanatorio del Banco de Seguros del Estado (BSE) , desde donde los trabajadores marcharán hacia la sede de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) .

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En ese lugar se realizará una instancia de oratoria para plantear las principales reivindicaciones del sindicato.

¿Por qué paran los funcionarios de la salud pública este jueves?

La movilización tendrá como uno de sus principales reclamos la recuperación de la atención integral de los trabajadores accidentados en el BSE.

Además, la Federación planteará ante ASSE sus reivindicaciones vinculadas a la situación salarial de los funcionarios de la salud pública, así como la necesidad de mejorar las condiciones laborales.

Entre los reclamos también figura la destercerización de servicios, uno de los puntos que la organización pretende incorporar a la discusión con las autoridades.

Desde el sindicato señalaron que la movilización busca visibilizar la situación salarial de los trabajadores de ASSE y destacar el papel que cumplen los funcionarios en el funcionamiento cotidiano del sistema público de salud.

FFSP busca avanzar hacia un nuevo convenio colectivo

El paro del jueves también marcará el comienzo de una nueva etapa de organización sindical de cara a la negociación de un nuevo convenio colectivo.

Según la Federación, ese acuerdo deberá contemplar mejoras salariales, condiciones de trabajo y otras reivindicaciones de los funcionarios de ASSE.

La organización definió tres ejes centrales para la movilización: la recuperación de la atención integral de los trabajadores accidentados en el BSE, los reclamos salariales de los funcionarios de ASSE y la negociación de un nuevo convenio colectivo.

La jornada de protesta comenzará con la concentración frente al Sanatorio del BSE a las 10:30 horas, seguida de una marcha hacia la sede de ASSE, donde culminará la movilización.