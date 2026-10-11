Blancos priorizan acuerdo para plebiscitar los allanamientos nocturnos pero mantienen "arriba de la mesa" opción de salir a juntar firmas si el FA se opone

La posibilidad de habilitar que se realicen allanamientos durante la noche ocupó un lugar preponderante durante las últimas dos campañas electorales. La propuesta estuvo primero dentro de los cuatro puntos de la reforma “Vivir sin miedo” que impulsó Jorge Larrañaga, bandera que luego fue recogida en 2024 por Carlos Daniel Camy, uno de sus lugartenientes.

Si bien ambos plebiscitos fracasaron , el hecho de que la seguridad sea la principal preocupación de la ciudadanía llevó a los blancos, particularmente al sector Alianza País que lidera Javier García , a intentar que la tercera sea la vencida .

El senador puso el tema arriba de la mesa en el congreso de julio del grupo y anunció que le había pedido a Camy que liderara los diálogos con todo el sistema político para someter el tema a votación en una instancia específica alejada de las elecciones.

Entre el fuego de los narcos y un escudo del siglo XIX: el dilema de Orsi con los allanamientos nocturnos

Lo que se persigue, dijo García a El Observador, es “descontaminar” la discusión y que la gente resuelva sin que el evento coincida con la votación a presidente y legisladores , algo que suele acaparar la atención además de generar una logística particular en la que las votaciones a plebiscitos quedan enganchadas al ensobrado de las listas que hacen los sectores.

Al igual que en 2024, los nacionalistas van por la opción prevista en el literal D del artículo 331 de la Constitución, que establece la posibilidad de reformarla mediante una “ley constitucional” que necesita el apoyo de dos tercios de cada una de las cámaras. Si la ley es aprobada, se convoca al plebiscito.

Los blancos cuentan con el apoyo de los colorados y del Partido Independiente, y le trasladaron el tema al presidente Yamandú Orsi, que les respondió que estaba dispuesto a analizarlo.

En medio de estos intercambios, el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, propuso conformar una comisión bicameral para recibir delegaciones y analizar su conveniencia. La intención es que dure poco, dos o tres meses, y que implicados y especialistas puedan dar su opinión antes de avanzar hacia el plebiscito.

La idea recibió el visto bueno de blancos, colorados e independientes, pero provocó una fría respuesta del oficialismo. Gustavo Salle, en tanto, ha dicho que no vota.

El coordinador de la bancada frenteamplista de diputados, Alejandro Zavala, dijo que tenían otras prioridades, mientras que el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, señaló que “la ciudadanía ya se expidió sobre ese instrumento. Nosotros pensamos que el camino no es comenzar a discutir cosas generales que terminan siendo una ilusión en términos de resolver los problemas”.

Al requerir dos tercios de cada cámara, los votos del Frente Amplio son fundamentales para aprobar la iniciativa.

¿Juntar firmas?

La respuesta de Sánchez no pasó desapercibida entre los blancos y motivó una nueva réplica de García. El legislador mencionó que hay una oportunidad de encontrar “acuerdos amplios y rápidos” y tener en meses la “posibilidad para la policía y la justicia”.

“En medio de una emergencia de violencia y con control narco de barrios solo la ideología retrógrada puede negarlos. Proponemos trabajar juntos pero si el oficialismo se niega no podrá detener que empujemos para que se habiliten”, agregó.

Ante la consulta de El Observador, García enfatizó en que mantienen arriba de la mesa la opción de recolectar firmas. “Si hay que juntar firmas las juntaremos”, subrayó.

A su juicio, los dirigentes del FA pueden negar su apoyo pero “no pueden impedir a la gente que vote”. “La ideología no está por encima de la seguridad pública. Es entre los derechos humanos de la gente o la ideología de algunos”, sentenció.

La posibilidad de ir directo a un plebiscito está contemplada en el literal A del artículo 331 de la Constitución. Allí se establece que se necesita conseguir las firmas del 10% de los inscriptos en el Registro Cívico, pero a diferencia de la otra opción, la votación se realiza “en la elección más inmediata”.

García planteó que la idea principal es acordar entre todos y no tener que llegar a este camino, el cual fue recorrido por Larrañaga en 2019. En este caso, las elecciones más cercanas son las de 2029.