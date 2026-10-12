Encontraron una granada de entrenamiento militar en una vivienda de Aceguá: intervino el Ejército

Una granada de entrenamiento militar fue encontrada este domingo en una vivienda de la localidad de Aceguá , en el departamento de Cerro Largo , lo que motivó un operativo policial y la intervención de personal especializado del Ejército Nacional.

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El hallazgo se produjo durante la tarde, luego de que las autoridades recibieran una alerta sobre la presencia de un artefacto sospechoso en una finca ubicada en la intersección de las calles Elvio Neyra y Aparicio Saravia .

Hasta el lugar concurrieron efectivos del Grupo de Respuesta Táctica (GRT) de Aceguá , quienes constataron que se trataba de una granada utilizada para entrenamiento militar.

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Ante esta situación, los policías acordonaron la zona y establecieron un perímetro de seguridad para proteger a los residentes de la vivienda y a los vecinos de las propiedades cercanas.

Posteriormente, se solicitó la intervención de efectivos del Regimiento de Caballería N.º 8 del Ejército Nacional, quienes se encargaron de asegurar y retirar el artefacto.

Los militares también realizaron una inspección de la propiedad para descartar la presencia de otros elementos peligrosos, aunque no encontraron nuevos riesgos.

Una vez finalizado el procedimiento, sobre las 20:45 del domingo, las autoridades levantaron el perímetro de seguridad y permitieron que los vecinos retomaran sus actividades habituales. El operativo culminó sin personas lesionadas ni daños materiales.