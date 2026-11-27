El último fin de semana de noviembre estará marcado por el sol, escasas nubes y altas temperaturas , según adelantó el jefe de Pronósticos del Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ), Néstor Santayana .

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" Será soleado y caluroso. Las temperaturas máximas alcanzarán y superarán los 30 °C" , señaló el meteorólogo en un video difundido a través de la cuenta oficial del organismo en X.

Para este viernes, Santayana indicó que, tras una mañana muy fresca, las temperaturas aumentarán y darán paso a una tarde cálida, con cielo mayormente algo nuboso.

Fin de semana con temperaturas de más de 30°C ¡Mirá el pronóstico de INUMET! pic.twitter.com/wzR72ID9Gj

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El sábado 28 de noviembre, jornada en la que Montevideo será sede de la final de la Copa Libertadores , se presentará soleado y con vientos suaves.

El meteorólogo adelantó que será una tarde calurosa, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 30 °C y los 33 °C.

El pronóstico para el domingo 29

Para el domingo no se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas. La jornada comenzará con una mañana fresca, mientras que la tarde será nuevamente calurosa y con escasa nubosidad.

Ante las condiciones previstas para el fin de semana, Santayana recomendó disfrutar de las actividades al aire libre, aunque recordó la importancia de utilizar protección solar y mantener una adecuada hidratación.