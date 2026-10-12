Agricultores de EEUU, los precios del diésel y de los fertilizantes y el apoyo a los republicanos a prueba

El agricultor de soja David Schacht comenzó la nueva cosecha con la certeza de que habrá una merma en sus ingresos por el elevado precio del diésel y los fertilizantes en Estados Unidos . Esto no ha cambiado su apoyo al Partido Republicano del presidente Donald Trump . Pero aún así, admite a la AFP: "Voté por Trump y esto te hace apretar los dientes. Uno se pregunta, ¿qué está haciendo?", dice.

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Ha sido un año difícil para agricultores como Schacht, que constituyen un apoyo crucial para los republicanos que buscan mantener el control del Congreso en las legislativas de noviembre.

Schacht, de 69 años, y su esposa Lisa de 67 viven en Ohio, donde se libra una de las batallas por escaños claves en el Senado y la Cámara de Representantes, pese a la victoria de Trump por un margen de dos dígitos en 2024 en ese estado.

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El aumento de los precios aprieta el bolsillo de los votantes. En el campo, el costo del diésel se ha disparado más de un 67% desde febrero. Con ese combustible operan las cosechadoras.

David Schacht, de 69 años, y su esposa Lisa Schacht, de 67, en su granja.

Este mes los agricultores empiezan a cosechar soja, maíz y otros cultivos. Según Schacht, algunos fertilizantes que necesita para la próxima temporada de siembra han duplicado su precio.

Esta alza está asociada a la guerra en Oriente Medio. Irán mantiene un férreo control sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el tránsito mundial de energía y fertilizantes.

Teherán impuso el bloqueo en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel que mataron al líder supremo iraní cuando el conflicto estalló el 28 de febrero.

Schacht cree que muchos agricultores que apoyan a Trump "seguirán en la misma línea" y apoyarán a los republicanos.

"No voy a cambiar", sostiene, aunque reconoce que la gente está cada vez más "tensa" porque no se esperaba lo que está ocurriendo.

No es solo un eslogan

Pese a los esfuerzos de Estados Unidos por asegurarse de que Irán no tenga armas atómicas, entre ellos los bombardeos contra instalaciones nucleares a mediados de 2025, "esto sigue y sigue", dice Schacht.

Los precios de los productos agrícolas han subido alrededor de un 20% este año, un aumento mucho menor que el de los combustibles y los fertilizantes.

"Simplemente tenemos que afrontar el golpe. No voy a dejar el cultivo abandonado en el campo", añade.

Su esposa Lisa dijo a la AFP que los agricultores que apoyan a los republicanos tienen motivos más allá de la economía.

"Siguen firmemente convencidos de que 'Make America Great Again' (Hacer grande a Estados Unidos otra vez) no es solo un eslogan", afirma.

Lisa destaca el deseo de Trump de impulsar la producción nacional en la agricultura y otros sectores, así como de promover los "valores familiares" y las libertades.

En 2024, Trump obtuvo el 78% de los votos en los condados dependientes de la agricultura.

Poca rentabilidad

De cara a las elecciones, ronda la pregunta de si el problema de los elevados costos disuadirá a los simpatizantes de los republicanos.

"Hay agricultores que están pasando serios apuros y están sumamente preocupados por los costos del combustible", dijo a la AFP Joe Logan, presidente interino de la Unión de Agricultores de Ohio.

Las escaladas en la guerra en Oriente Medio se produjeron antes de la siembra y la cosecha, las temporadas donde más se usa combustible.

"La mayoría de los agricultores lleva tiempo trabajando con márgenes de rentabilidad muy estrechos", dijo Logan, de 77 años y que cultiva soja, maíz y trigo.

Joe Logan, de 77 años, cultiva soja en su granja de Kinsman, Ohio. DUSTIN FRANZ / AFP

El conflicto con Irán es solo el golpe más reciente para unos agricultores ya castigados por la guerra comercial de Trump con China durante su primer mandato y por los bajos precios de los cultivos.

En el sector agrícola las quiebras aumentaron un 46% entre 2024 y 2025. El Medio Oeste registra el mayor número debido a la caída de los ingresos y el aumento de los gastos.

Logan calcula que se exporta alrededor del 40% de la soja estadounidense. China ha sido tradicionalmente uno de los principales compradores.

Pero la guerra arancelaria entre las dos mayores economías del mundo provocó pérdidas de miles de millones de dólares en exportaciones agrícolas estadounidenses entre 2018 y 2019.

"Una vez que hemos retirado la alfombra de debajo de esa relación, es muy difícil reconstruirla", dijo Logan, y apuntó a la fuerte competencia de productores como Brasil y Argentina.

La creciente disputa comercial de Trump con Ottawa también genera preocupación, ya que Canadá es uno de los principales proveedores de la potasa utilizada como fertilizante en Estados Unidos.

Muchos agricultores están "seriamente preocupados" por la disponibilidad de potasio y sus compuestos para el próximo año, señala Logan.

Pero "lo más probable es que no veamos una oleada de toda esa gente acudiendo a votar por los demócratas", afirma.

En cambio cree que se verá a "muchos de esos ciudadanos diciendo: "Ya no estoy tan entusiasmado con el señor Trump y los republicanos como antes. Simplemente me voy a quedar en casa".