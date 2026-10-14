La explicación de la caída del dólar en la región y qué pasó en Uruguay

El dólar se debilitó a nivel global en los últimos dos años y ese comportamiento también se observó en la región, aunque con diferentes realidades en algunos países. Uruguay fue uno de los mercados donde la moneda local se apreció menos frente a la divisa estadounidense.

El Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) analizó el comportamiento del dólar en siete países de la región ( Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Brasil ) entre enero de 2025 y agosto de este año y concluyó que la apreciación de la monedas locales en ese período las monedas locales se apreciaron 15,5% en promedio.

El informe agregó que la divisa estadounidense cayó 7,6% según el Nominal Broad U.S. Dollar Index, que mide la cotización frente a una canasta amplia de monedas, ponderada por el comercio exterior .

En la región, Uruguay fue el país donde la caída de la cotización del dólar fue menor con 7,9% y en consonancia con la tendencia global, seguida de cerca por Chile (8,4%) y Perú (10,1%). En nivell opuesto se ubicaron Colombia con 27,1% y Paraguay con 24,5%.

Cinve

El Cinve expuso que en la medida que el conjunto de las monedas de la región se apreció más que la media global, es “razonable conjeturar que en la explicación de lo ocurrido operaron con mayor intensidad factores específicos de cada país”.

El informe también señaló que el indicador de volatilidad cambiaria se ubicó en 0,57 en el promedio de las siete economías de la región. En ese indicador, Uruguay quedó en 0,33.

Explicó que el período analizado incluyó dos episodios que aumentaron la incertidumbre en los mercados mundiales. El primero fue el anuncio de aranceles generalizados realizado por el gobierno de Donald Trump en abril de 2025. El segundo, la agudización del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán en marzo de 2026.

La consultora indicó que ambos shocks provocaron una suba de la cotización del dólar en los siete países considerados, pero la respuesta uruguaya fue distinta a la del resto. Cuando Trump realizó el anuncio arancelario, el dólar subió 1% en Uruguay, menos que el promedio regional de 2,05%. Pero cuando recrudeció el conflicto bélico ocurrió lo contrario: la moneda subió 3,4%, casi el doble del promedio regional de 1,9%.

El informe expuso que durante el período considerado, varias monedas relevantes de la región se enfrentaron al mismo contexto global, marcado por la debilidad del dólar, aunque las repercusiones tuvieron intensidades muy distintas. “La comparación regional sugiere que las condiciones de inserción internacional y las respuestas de las políticas monetarias nacionales son los principales argumentos para explicar las diferencias en el comportamiento de los mercados cambiarios”, dijo el texto.

Dólares LUIS ROBAYO / AFP

Durante 2025, el debilitamiento global del dólar y los diferentes tipos de interés atrajeron capitales hacia la región. En ese momento, Uruguay tenía una tasa de política monetaria del 9,25% y los activos en pesos resultaban atractivos para los inversores. Sin embargo, mencionó el Cinve, a medida que la inflación se fue colocando en niveles compatibles con las metas del Banco Central (BCU), e incluso situándose por debajo, la tasa de referencia fue recortada en 350 puntos básicos entre julio de 2025 y marzo de 2026, hasta llegar al 5,75% actual.

“Esta corrección fue posible gracias a que las expectativas de inflación se mantuvieron ancladas en niveles compatibles con las metas a medio plazo de BCU, y todo indica que esto contribuyó proteger el mercado de cambios en Uruguay de acontecimientos externos de gran magnitud que afectaron el entorno financiero internacional”, consideró.

El Cinve comentó que eso evitó que el BCU se viera obligado a aumentar la tasa de política monetaria, lo que habría previsiblemente provocado una mayor apreciación del peso respecto al dólar.

“En ese sentido, la suba del dólar en Uruguay ante la irrupción del conflicto bélico en Irán no debe interpretarse como una señal de fragilidad, sino como la otra cara de una política monetaria que, gracias a su credibilidad, logró que el comportamiento del tipo de cambio se alineara con la evolución internacional del dólar estadounidense”, concluyó el documento.