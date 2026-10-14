La llamada del presidente Orsi al exdiputado Lust

El exdiputado Eduardo Lust dijo el martes en su audición en YouTube que recibió una llamada del presidente Yamandú Orsi para decirle que en la entrevista que el domingo le hicimos con Juanchi Hounie en el programa Doble Vía se habían pasado los límites.

“ Te quiero llamar para decirte que se pasaron los límites” , dijo Lust que le dijo el presidente.

Lust insistió con el punto. Poco después agregó que Orsi le dijo: “ Quiero decirte como vecino que se pasaron los límites. De la gente no hay que hablar ”.

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Y luego repitió que el presidente le manifestó: “ Lo que te quiero decir es que hay límites que no se pasan, y lo que te quiero decir es que ayer se pasaron los límites ”.

Lust aludía con ello a que se le hubiera preguntado por su título de escribano suspendido por la Suprema Corte de Justicia, las deudas con la Intendencia de Montevideo y los tres embargos generales que tiene en la Dirección General de Registros y son de acceso público: uno de la Dirección General Impositiva, otro de la Caja Notarial y un tercero de la Scuola Italiana.

Estos temas están presentes en el debate público. Por poner un solo ejemplo, recientemente el senador del Frente Amplio Eduardo Brenta acusó a Lust de ser “un estafador”, en un posteo en la red X (ex Twitter).

El columnista de Petinatti no es más que un estafador. busquen algo mejor para representar a la derecha en Uruguay https://t.co/yWh5fXknkE — Eduardo Brenta (@eduardobrenta) September 4, 2026

Lust tuvo tiempo de responder a cada uno de estos tópicos, para que el público pudiera sacar sus conclusiones.

En un aspecto desconcertante, el exdiputado también nos reprochó que habláramos de su esposa fallecida, aunque en realidad la única mención a ello fue exhibir un fragmento del espacio que Lust tiene en Azul FM donde era propio exdiputado quien hablaba largo y tendido de su exesposa con el comunicador Orlando Pettinatti.

O sea, era él mismo quién hablaba del tema, no nosotros.

El miércoles, 24 horas después de su alocución, Lust se comunicó para pedirnos disculpas a Hounie y a mí por sus dichos y anunció lo haría en público en las próximas entrevistas que fuera a tener. También admitió que las preguntas que le fueron formuladas correspondía que le fueran hechas.

@LustEduardo, sobre sus embargos: "No los cancelé, pero están pagos".



Además, se refirió a su título de escribano: "No lo voy a habilitar. No lo voy a contar al aire; es un tema personal, es una estrategia y es un tema mío".#DobleVía por la pantalla de @teledoce pic.twitter.com/aZS11fGB3y — Doble Vía (@doblevia12) October 12, 2026

Pero el tema de si el presidente Orsi entiende que los periodistas no debemos preguntar a los políticos por cuestiones tales como deudas con organismos públicos, títulos suspendidos por la Suprema Corte de Justicia o embargos que se arrastran desde hace décadas, quedó pendiente.

De verdad cree el presidente de la República que “cruzamos un límite”.

Consulté al presidente Orsi respecto a si había llamado a Lust para “solidarizarse” por la entrevista.

Recibí una breve respuesta, que comparto.

Respecto a haber llamado a Lust, Orsi respondió que “es cierto que hablamos por teléfono (no es la primera vez)”.

No es un tema importante, pero Lust señaló que no tenía agendado al presidente y que se había sorprendido al atender y escuchar del otro lado del teléfono a Orsi.

Sobre el contenido de la llamada el presidente no quiso explayarse: “No suelo revelar el contenido de una conversación privada”, respondió.

En cambio, sobre si habían hablado de la entrevista y le había manifestado su apoyo a Lust porque se habían cruzado “los límites”, Orsi respondió: “No suelo referirme a lo que hacen o preguntan los periodistas”.

El punto 3 parece dejar en claro que el presidente no le manifestó a Lust nada de lo que Lust dijo que le dijo. Que él no habla de los periodistas, ni de las preguntas que hacemos.

Como se ve, los dichos de Lust y del presidente Orsi no coinciden.

Ambas cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo.

Alguien está faltando a la verdad.

Por el bien de la democracia, la transparencia y la libertad de prensa, sería bueno que esta duda se despejara