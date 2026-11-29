José Batlle y Ordóñez escribió desde París en 1908 a sus colaboradores más cercanos: “Yo pienso aquí en lo que podríamos hacer para construir un pequeño país modelo ”. Incluso propuso organizar unos Juegos Olímpicos, como los que ese año se desarrollaron en Londres, para poner a Montevideo en el mapamundi. Al fin, Uruguay era una sociedad nueva y relativamente maleable, muy diferente a la curtida Europa. En su segunda Presidencia, que se extendió entre 1911 y 1915 , don Pepe puso manos a la obra.

El detalle de las reformas del batllismo , por su importancia, exigen una breve enumeración: jornada laboral de ocho horas , indemnización por despido, compensación por accidentes de trabajo, ampliación de jubilaciones y pensiones por vejez, divorcio legal por diversas causales (1907) y por la sola voluntad de la mujer (1912), abolición de la pena de muerte , expansión de la enseñanza pública (la matrícula escolar aumentó 69% entre 1903 y 1913; en 1908 aún no sabía leer ni escribir la mitad de la población), y más aún de la enseñanza secundaria (cuyo alumnado se multiplicó por once entre 1902 y 1916), creación de más liceos en el interior del país e institutos para mujeres, separación de la Iglesia y el Estado en la Constitución de 1918 (más que nada una formalidad, pues ya había ocurrido de hecho en las cuatro décadas finales del siglo XIX).

“Seremos un país pequeñito, pero tendremos leyecitas avanzaditas”, comentó Batlle con ironía cuando se le señaló la insignificancia de Uruguay en el mundo.

Uruguay vs Puerto Rico por Eliminatorias del Mundial de básquetbol: día, hora y por dónde ver el partido que le puede dar la clasificación a los celestes tras 40 años

El batllismo utilizó al Estado como “escudo de los débiles” en una política que Carlos Vaz Ferreira , el filósofo oficial, denominó “pobrismo” (1).

El gobierno dejó de utilizar a la Policía como rompehuelgas, lo que estimuló a los sindicatos, aunque socialistas y anarquistas, que eran muy pocos, peleaban más entre sí que contra sus patrones.

La norma solía ser que las turbulencias del proletariado urbano, que se llamaba “la cuestión social”, fuera considerado un problema de la Policía. Y tanto más si los “agitadores” eran extranjeros, como solía ocurrir entonces en Uruguay y otros países del mundo, incluidos los Estados Unidos. Lo extraordinario del batllismo fue reconocer que en buena medida los sindicatos respondían a problemas sociales reales y procurar integrarlos en lugar de reprimirlos.

Hubo grandes conflictos en 1905, 1911 y 1916 en sectores específicos de actividad como tranvías, panaderías y gráfica (imprentas), con dirigentes sindicales muchas veces emigrados de España e Italia. Pero en general la clase obrera de Montevideo, que sumaba entonces más de 40.000 personas, se mantuvo en paz.

Batlle y Ordóñez impulsó las obras públicas en general, reforzó el Banco de la República y creó monopolios en Montevideo con el servicio de agua potable y las Usinas Eléctricas (antecesora de UTE que ya era municipal desde 1896). También creó la Administración Nacional de Tranvías y Ferrocarriles, en competencia con las empresas privadas, y monopolizó para el Estado los teléfonos, telégrafos y correos. Creó el Banco de Seguros del Estado, con monopolio completo sobre ese mercado, e impulsó la producción de alcohol como sustituto del petróleo, aunque su producción siempre fue demasiado cara.

Desde 1911 el batllismo financió sus reformas gracias a la larga bonanza económica que, con altibajos, se prolongó desde mediados de la década de 1890 hasta la crisis de 1913.

La modernización económica ya se había iniciado con empresas de capitales nacionales y extranjeros, en particular británicos y estadounidenses, que impulsaron la industria cárnica y textil, los frigoríficos, la agricultura, la molienda de granos, el transporte (ferrocarril, tranvías) y los servicios (agua potable, telégrafo, teléfonos, gas, iluminación, bancos).

El batllismo retomó un proteccionismo selectivo (los antecedentes hay que buscarlos en el Militarismo de 1876-1890), con idea de crear o sostener cierta industria nacional, desde la producción de cigarrillos a sombreros y específicos veterinarios sencillos.

Ajuste fiscal, derrota y el “alto” de Viera

Debido a una inadecuada expansión del crédito, ya en 1913 el Banco de la República y la economía nacional estaban en graves problemas. Fue el fin de la belle époque uruguaya: una crisis profunda, con quiebras y desempleo por doquier, cuya responsabilidad por parte del batllismo se disimuló al año siguiente con el inicio de la Gran Guerra europea.

El ciclo reformista cesó con el “alto” del presidente Feliciano Viera en 1915-1916. No fue por razones ideológicas, o no solo debido a ellas. En realidad, en tiempos de Viera el Estado uruguayo ya no tenía dinero para reformas debido a la grave crisis de 1913 y a la guerra europea que se inició en 1914 y deprimió el comercio exterior.

El desbalance en las cuentas del Estado en el tramo final del segundo gobierno de José Batlle y Ordóñez, que finalizó el 1º de marzo de 1915, fue grave. El “ajuste fiscal” de Batlle incluso apeló “a una tradicional medida de ajuste que parecía superada: el impuesto a los sueldos del funcionariado” (2).

Además el batllismo había sido derrotado por sus adversarios (colorados disidentes, blancos y cívicos) en la elección de la Asamblea General Constituyente el 30 de julio de 1916. Esos comicios para la Asamblea, que redactaría la Constitución de 1918, fueron los primeros en la historia uruguaya en realizarse con voto universal masculino y voto secreto (sobre su significación, y la evolución posterior del sistema electoral, ver el capítulo 58).

El 11 de agosto de 1916, en un discurso ante la Convención Nacional del Partido Colorado, el presidente Viera atribuyó la derrota electoral del batllismo a su reformismo contumaz. “Bien, señores: no avancemos más en materia de legislación económica y social; conciliemos el capital con el obrero. Hemos marchado bastante a prisa; hagamos un alto en la jornada”, propuso.

Batlle y Ordóñez nunca cuestionó frontalmente la propiedad privada ni las bases esenciales del capitalismo, salvo la propiedad de la tierra aunque la admitió de hecho; y sus tendencias proteccionistas e intervencionistas fueron puntuales y moderadas. Pero “la intervención creciente del Estado en la vida nacional había dado a los partidos una enorme importancia como detentadores potenciales de un poder público ampliado”, escribió Gerardo Caetano (3). Años más tarde semejante poder para los políticos se transformaría en una letal trama de clientelismo, burocratismo y corrupción.

Desde 1931 a 1951, entre los gobiernos de Gabriel Terra y Luis Batlle Berres (neobatllismo), el estatismo, el proteccionismo en el comercio exterior y la burocratización alcanzarían su punto más alto, hasta la parálisis crítica que se inició a mediados de la década de 1950, duró dos décadas y contribuyó a gestar una larga dictadura a partir de 1973.

Del colegiado al neobatllismo

A partir de 1913 el batllismo propugnó la sustitución del Poder Ejecutivo unipersonal por otro de carácter colegiado (nueve miembros: seis por la mayoría y tres por la minoría), al modo de lo que Batlle había observado en Suiza, como forma de evitar las tentaciones autoritarias que consideraba inherentes al poder personal. Esa iniciativa se formalizó solo en parte con la Constitución de 1918, que creó un Poder Ejecutivo bicéfalo (un presidente y un Consejo Nacional de Administración), y ya plenamente con la reforma constitucional de 1951, que introdujo en 1952 un Consejo Nacional de Gobierno de nueve miembros, y que fue abolido por la Constitución de 1967 por considerárselo inoperante.

El batllismo fue una teoría y una práctica básicamente urbanas, que en sus etapas finales financió el desarrollo industrial y los servicios de Montevideo con cargas fiscales a la ganadería.

Durante la vida de José Batlle y Ordóñez, el constante reformismo y el intervencionismo fueron determinando la deserción de algunas fuerzas que en principio lo habían acompañado (el riverismo de Pedro Manini Ríos, el sosismo de Julio María Sosa, el vierismo de Feliciano Viera), y generaron a la vez algunas tesis que sostenían la necesidad de evolucionar abiertamente hacia el socialismo.

Luego de la muerte de José Batlle y Ordóñez y el estallido de la crisis de 1929 —la Gran Depresión mundial— el batllismo histórico se dividió profundamente entre los que siguieron fieles al reformismo y los que apoyaron el golpe de Estado de Gabriel Terra en 1933. Desde cierta perspectiva, el golpe de Terra fue una manera de librarse de la influencia de dos hijos de Batlle y Ordóñez —César y Lorenzo—, quienes pretendían heredar su liderazgo del Partido Colorado.

Terra y su aliado político del Partido Nacional, Luis Alberto de Herrera, procuraron “el fin de la larga dominación de la familia Batlle”, según informó a su gobierno el 10 de marzo de 1934 el embajador británico Eugen Millington Drake (4).

Pero incluso después del golpe de Terra en 1933 “se mantuvieron ciertos consensos básicos con el reformismo, al punto que el terrismo pudo ser descrito como un ‘batllismo para tiempos de crisis’”, ha señalado Javier Rodríguez Weber (5).

La Constitución de 1934 fue claramente estatista y paternalista, recogió muchas propuestas del batllismo e hizo una generosa enumeración de “derechos sociales y económicos” (4).

El gasto social no hizo otra cosa que crecer desde fines del siglo XIX hasta el presente siglo XXI: desde pasividades a enseñanza y salud, en armonía con lo ocurrido en el resto del mundo, en tanto los países se tornaban más ricos.

Incluso en la década de 1920 se registró un salto importante en el gasto social, lo que cuestiona la idea de la “república conservadora” de la que habló Gerardo Caetano, refiriéndose sobre todo al freno del reformismo (6).

Con el batllismo otra vez en el gobierno a partir de 1947 con Luis Batlle Berres, sobrino y protegido de Batlle y Ordóñez, se vivió un nuevo período de nacionalizaciones y legislación obrerista, dentro de un esquema de proteccionismo y sustitución de importaciones que buscó desarrollar la industria nacional con altos aranceles y multiplicidad de tipos de cambio. Esta versión, tal vez más radical, se denominó neobatllismo.

“Hubo tantos batllismos como tiempos históricos en que actuó”, advirtió José Pedro Barrán (7).

La política impulsada por Luis Batlle Berres motivó una profunda división en el movimiento, entre dos sectores que se identificaban por el número de las listas electorales que propugnaban: la 15, de Luis Batlle Berres, y la 14, de los hermanos Batlle Pacheco, hijos de Batlle y Ordóñez, de tendencia crecientemente conservadora y muy críticos del neobatllismo y su burocratismo.

El estancamiento económico, la escasez generalizada y la alta inflación, evidentes a mediados de la década de 1950, derivaron en el abrumador triunfo del Partido Nacional en las elecciones de 1958, después de casi un siglo en el llano.

El batllismo dio nombre a una era y consolidó la permanencia del Partido Colorado en el poder. Con el desarrollo de su Estado benefactor (welfare state), marcó de manera definitiva el carácter de la sociedad uruguaya: estableció algo así como una cultura dominante, mezcla de realidades y mitos.

Sus defensores destacan la consolidación de la democracia, la búsqueda de la justicia social y los progresos de la educación; los detractores, en cambio, han señalado que el batllismo derivó en una burocracia inefectiva y con frecuencia corrupta, mató el espíritu de empresa y generó una sociedad mediocre, en la que todo se espera del Estado (4).

El batllismo del siglo XXI

Un hijo de Luis Batlle Berres, Jorge Batlle Ibáñez, a partir de 1965 buscó la renovación del movimiento con tesis liberales que se apartaban significativamente de los presupuestos estatistas originales. Él conocía la obra de los economistas liberales Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, de la Escuela Austríaca, y se inspiró en las bases del “milagro alemán” (wirtschaftswunder) de posguerra, por oposición a las serias dificultades económicas que padecía la Gran Bretaña del Partido Laborista, parecidas a las del Uruguay batllista.

Sin embargo la Presidencia de Jorge Batlle Ibáñez, entre 2000 y 2005, se desarrolló en medio de una grave crisis económico-financiera regional que impidió reformas mayores, marcó el ocaso del Partido Colorado y precedió el arribo al gobierno de la coalición de izquierda Frente Amplio.

En 2005, unos días antes de asumir la Presidencia de la República, Tabaré Vázquez afirmó que el Frente Amplio sería el batllismo del siglo XXI.

El Frente Amplio aprovechó el formidable auge de los precios internacionales de las materias primas, que se extendió con altibajos entre 2002 y 2014, para financiar ciertas reformas sociales y económicas. El fin del auge, seguido por un quinquenio de cuasi estancamiento, condujo a su derrota electoral en 2019 ante Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional.

Al examinar la historia del primer batllismo, que va de 1903 al inicio de la Gran Depresión en 1930, es preciso distinguir lo que realmente se hizo desde el gobierno, de lo que se prometió y no se cumplió, de lo que se intentó y no se terminó, y de lo que ocurrió por el mero empuje del contexto externo y la globalización. Apenas un ejemplo: Batlle y Ordóñez propuso un nuevo puerto en La Coronilla con capitales estadounidenses, en tanto un siglo más tarde José Mujica impulsó otro entre La Paloma y Cabo Polonio, pero al fin ninguno prosperó (8).

El Frente Amplio, que reúne a una izquierda cada vez más liberal socialdemócrata aunque todavía condicionada por sectores dogmáticos marxistas, nacionalistas o populistas, en buena medida se ha convertido en el sustituto histórico del batllismo, tanto por sus propuestas y acciones como por la hondura de su predominio y su larga permanencia en el poder (8).

Julio María Sanguinetti, dos veces presidente de la República por el Partido Colorado (1985-1990 y 1995-2000), niega de plano esta asociación histórica, que considera un “profundo error”. En lo “único” en que se parece el Frente Amplio al batllismo según el expresidente es en el “éxito electoral”. Pero el Frente Amplio, según él, es profundamente antiliberal y se asemeja mucho más al peronismo argentino que al batllismo (9).

Adolfo Garcé, otro de quienes han analizado el asunto, solo concuerda parcialmente con Sanguinetti, porque la izquierda uruguaya abreva más en el marxismo que en el liberalismo, pero también señala “enormes puntos de contacto” entre el batllismo y el frenteamplismo (10).

Javier Rodríguez Weber ha mencionado el batllismo implícito en la opinión de la mayoría de los uruguayos, aun sin que lo supiesen; y vaticinó que el Partido Colorado podría convertirse en un “jugador menor” por un largo período, como le ocurrió al Partido Liberal del Reino Unido (11).

Juan Martín Posadas, antiguo dirigente y senador del Partido Nacional, se ha referido al “Uruguay de siempre, el que fue matrizado en el batllismo, primero vigoroso, desgastado luego por el uso y recogido por el Frente Amplio; las viejas estrofas del Estado protector ahora con música frentista” (12).

Próximo capítulo: De cómo dos grandes crisis cerraron la segunda Presidencia de Batlle y Ordóñez