El representante de Ronald Araujo habla claro sobre su futuro a la espera el partidazo ante Arsenal, el líder de la Premier League: "Está feliz en Liverpool"

Ronald Araujo atraviesa uno de sus momentos más dulces desde su llegada a Inglaterra. Tras dejar atrás una etapa compleja en la que priorizó su bienestar mental, el futbolista uruguayo encontró en Liverpool el lugar idóneo para recuperar su mejor nivel competitivo.

Cedido por Barcelona hasta final de temporada, su rendimiento a las órdenes de Andoni Iraola -afianzado con solvencia como lateral derecho- lo transformó en un baluarte indispensable de la zaga y en uno de los jugadores más queridos por Anfield.

El impacto del jugador de la selección uruguaya volvió a quedar patente en el reciente choque de Copa de la Liga frente a Chelsea, donde firmó otra actuación notable en defensa (allí, jugando como zaguero central por derecha) que refuerza el debate sobre su continuidad definitiva. A su vez, el arquero rival le sacó un gol que hubiera sido un golazo, tras una palomita tremenda.

En el entorno de Ronald Araujo prefieren mantener los pies en el suelo y no precipitar acontecimientos, aunque no ocultan la satisfacción que reina en ambas partes.

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En una entrevista concedida al medio WinWin Sports, su representante, Eduardo Crnjar, analizó el panorama del zaguero.

"Ronald está rindiendo bien, estamos muy contentos con lo que ofrece, pero todavía es demasiado pronto para hablar de su futuro", aseguró el agente, poniendo pausas al ruido mediático sobre el hecho de que Liverpool le pueda comprar sus ficha definitiva a Barcelona.

Acto seguido, remarcó la sintonía del defensor con su nuevo hogar: "Se siente muy bien, está feliz de jugar en Liverpool y de ayudar al club y a sus compañeros, tal y como ya ha dicho anteriormente".

Pese a esa máxima del fútbol que advierte aquello de "nunca te enamores de un jugador cedido", la directiva de Anfield ya medita dar el paso.

Medios ingleses señalan que el club red valora ejecutar su compra en propiedad si sostiene este nivel, contando con margen para renegociar los 47 millones de libras (unos US$ 62.500.000) acordados con Barcelona.

De momento, Araujo sonríe, despeja dudas sobre el césped y posterga cualquier decisión definitiva sobre su destino, a la espera del partidazo del domingo ante uno de los líderes de la Premier League: Arsenal.