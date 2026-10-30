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Las elecciones del BPS generan otro fin de semana sin fútbol en el mes de noviembre y la Mesa Ejecutiva debe ajustar las fechas

Con menos fines de semana disponibles, la Mesa Ejecutiva debe resolver las fechas de la definición de la temporada

30 de octubre de 2026 13:45 hs
La pelota Penalty Mag11a

La pelota Penalty Mag11a

Foto: Dante Fernández / FocoUy

Las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) que se llevarán a cabo el próximo domingo 22 de noviembre harán que ese fin de semana no haya fútbol por orden del Ministerio del Interior, al no poder garantizar efectivos de seguridad, lo que implica un ajuste de calendario de la Liga AUF Uruguay.

Esa fecha se sumará a otras dos en las que no habrá actividad deportiva por ese mismo motivo: el próximo fin de semana del viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre, por la visita del papa León XIV a Uruguay, y el fin de semana del 28 de noviembre, por la final de la Copa Libertadores que se jugará ese sábado en el Estadio Centenario entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata.

Tribunas del Estadio Centenario

Tribunas del Estadio Centenario

Menos días disponibles

Ante esa situación de BPS, que se conoció este jueves tras consultar al Ministerio del Interior en agosto, la Mesa Ejecutiva de Primera división tiene que ajustar el calendario con el cierre del Torneo Clausura, las finales de la Liga AUF Uruguaya y también la definición de la Copa AUF Uruguay.

Lo que ya se sabe es que la 13ª fecha del Clausura se jugará este fin de semana del sábado 31 de octubre y domingo 1° y lunes 2 de noviembre.

Proponen cambios para la temporada 2027 del fútbol uruguayo: 11 meses de actividad, Torneo Inicial, Apertura y Clausura y dos períodos de licencias

Se confirmó la tercera rotura de ligamentos cruzados de rodilla en la semana, de otro juvenil, en el cierre del Torneo Clausura; ya son más de 10 casos en el año

Y que la etapa 14, la penúltima, será el fin de semana del 14 y 15 de noviembre.

BPS, Banco de Previsión Social.

BPS, Banco de Previsión Social.

Luego, habrá que ajustar cómo se juega la última fecha, que se iba a disputar el 21 y 22 de noviembre pero no podrá ser en esa fecha por las elecciones del BPS.

La Mesa Ejecutiva busca alternativas para esa última fecha. Además, debe coordinar con la Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay para fijar los partidos. Ese torneo tendrá encuentros para cerrar los octavos de final la próxima semana y luego debe programar los cuartos de final, semifinales y la final.

Calculan que prácticamente hasta el 20 de noviembre habrán partidos entre semana casi todos los días, menos los fines de semana.

Otra opción es que el domingo 29, luego de la final de la Copa Libertadores, se podría disputar algún partido entre equipos en desarrollo. Antes de conocerse el cambio por las elecciones del BPS, para esa fecha estaba planificada la primera fina de la Liga.

La definición de la temporada debe finalizar antes del 9 de diciembre, día en el que los futbolistas comienzan su licencia.

Las fechas:

Instancia Día
Fecha 13 del Clausura

sábado 31/10, domingo 1/11 y lunes 2/11

Visita del Papa

viernes 6/11, sábado 7/11 y domingo 8/11
Fecha 14 del Clausura

sábado 14/11 y domingo 15/11

Elecciones del BPS sábado 21/11 y domingo 22/11
Fecha 15 del Clausura

A definir

Semifinal de la Liga Miércoles 25/11

Final Copa Libertadores

 sábado 28/11

Primera final de la Liga

 domingo 29/11

Segunda final de la Liga

 domingo 6/12

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