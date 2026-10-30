Umpiérrez endurece la ofensiva contra las construcciones ilegales en Rocha y reveló avances en el proyecto de aeropuerto

Cerca de un centenar de demoliciones en marcha en Punta del Diablo , un intento de ocupación frenado en el balneario Garzón y un proyecto de aeropuerto que avanza y es considerado clave para el desarrollo del departamento. El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez , puso estos asuntos en el centro de su exposición este jueves durante el ciclo Desayunos Útiles de Somos Uruguay, donde presentó las perspectivas del departamento para la temporada turística 2026-2027.

El jefe departamental aseguró que Rocha atraviesa un momento de crecimiento de la inversión pública y privada , pero sostuvo que ese desarrollo requiere garantizar la seguridad jurídica y terminar con las ocupaciones irregulares de terrenos.

"Rocha se había acostumbrado a ser un departamento tierra de nadie donde el principio de legalidad parecía decaer ante los ocupantes espontáneos ", afirmó.

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En ese sentido, anunció que en Punta del Diablo hay cerca de 100 demoliciones en marcha en la faja pública , como parte de una política departamental para combatir las construcciones ilegales.

También destacó que la Intendencia logró detener un intento de ocupación en el balneario Garzón, próximo al límite con Maldonado, donde, según explicó, se pretendía conformar un nuevo asentamiento. "Desmontamos un intento de formación de realmente un balneario bajo el formato de asentamiento de ocupantes", señaló.

Para Umpiérrez, estas actuaciones son fundamentales para generar confianza entre quienes buscan invertir en el departamento. "Esto también ayuda, obviamente, a transmitir lo más importante que puede tener un inversor cuando va a un lugar, que es seguridad jurídica para invertir", sostuvo.

El intendente aseguró que los permisos de construcción en la zona costera registraron un incremento superior al 100%, aunque no precisó el período de comparación.

El aeropuerto de Rocha avanza pese a cuestionamientos ambientales

Otro de los ejes centrales de su intervención fue el proyecto de construcción de un aeropuerto en Rocha, una iniciativa que el intendente considera decisiva para mejorar la conectividad y atraer nuevas inversiones turísticas.

Umpiérrez explicó que las conversaciones con el grupo empresarial interesado comenzaron hace más de tres años y que actualmente el proyecto cuenta con avances administrativos y territoriales. Según detalló, Aeropuertos Uruguay ya adquirió un predio ubicado sobre Ruta 10, en la intersección con el camino del Caracol, a 28 kilómetros de la ciudad de Rocha.

La iniciativa se encuentra en la etapa final de consultas públicas, durante la cual se recibieron más de 170 preguntas que, según el intendente, ya fueron respondidas.

El próximo paso será enviar a la Junta Departamental la solicitud de cambio de categoría del suelo y posteriormente remitir el proyecto al gobierno nacional para continuar su tramitación. "Rocha necesita un aeropuerto sí o sí. Esto es imprescindible para el desarrollo logístico y turístico del departamento", afirmó.

El intendente también respondió a las objeciones ambientales que ha recibido la propuesta. Sostuvo que el predio previsto se encuentra fuera del área protegida y defendió la posibilidad de compatibilizar la infraestructura aeroportuaria con la conservación de los ecosistemas.

Como ejemplos, mencionó el aeropuerto de Laguna del Sauce, próximo a un entorno natural protegido, y el de Carrasco, ubicado en una zona cercana a los bañados de Carrasco. También citó los aeropuertos existentes en las islas Galápagos y Fernando de Noronha, en Brasil.

"No creemos que un aeropuerto sea un adversario del ambiente, sino que va a ser un complemento", expresó el jefe comunal, quien agregó que "el ambiente es integrado por el ser humano y el ser humano también tiene derecho al desarrollo, desarrollo sustentable, pero desarrollo al fin".

Umpiérrez recordó que durante su administración se creó una Dirección de Ambiente y se impulsaron reservas ambientales departamentales, además de trabajos de recuperación de ocho kilómetros de cordón dunar.

El Niño complica las reservas para el verano y Rocha sale a buscar turistas a Argentina y Brasil

En cuanto a las perspectivas para la temporada 2026-2027, Umpiérrez reconoció que la incertidumbre climática vinculada al fenómeno de El Niño está afectando las reservas.

"Estamos todos expectantes de este Niño que nos afecta", señaló, aunque indicó que las previsiones apuntan a un enero y febrero relativamente menos lluviosos, lo que podría provocar que la demanda se concentre más cerca del inicio del verano.

El intendente detalló que Rocha recibe aproximadamente 750.000 turistas al año, de los cuales 600.000 corresponden al turismo interno y 150.000 llegan desde el exterior. La cifra de visitantes extranjeros todavía está por debajo de los 185.000 que recibía el departamento antes de la pandemia.

Para recuperar ese mercado, la Intendencia desplegó una campaña publicitaria en Uruguay, Argentina y Brasil. La promoción incluye más de 50 ómnibus de cuatro empresas uruguayas, publicidad en unidades de transporte de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y más de 100 paneles en Porto Alegre. Pese a que no se recuperó el volumen de visitantes extranjeros, Umpiérrez destacó que el gasto por turista aumentó más de 25% entre 2021 y 2025.

US$ 100 millones en obras y la apuesta por extender la temporada

El intendente aseguró que Rocha pasó de una inversión pública de US$ 23 millones entre 2015 y 2020 a US$ 62 millones en el quinquenio 2020-2025, mientras que para el período actual proyecta US$ 100 millones en infraestructura.

Entre las obras mencionó un centro de convenciones en La Paloma, nuevas instalaciones deportivas, terminales de ómnibus y más de 100 kilómetros de carpeta asfáltica.

También destacó el programa Escápate a Rocha, con paquetes turísticos que combinan alojamiento, gastronomía y paseos durante los meses de menor actividad. Según afirmó, la iniciativa permitió comercializar más de 100.000 paquetes y contribuyó a mejorar la ocupación en primavera y otoño.

En paralelo, anunció la incorporación de un segundo ómnibus turístico de dos pisos, que funcionará en la zona de Punta del Diablo y Santa Teresa, complementando el servicio existente en La Paloma. Umpiérrez también planteó la necesidad de avanzar en obras de saneamiento costero, especialmente en La Paloma. "Rocha hoy no tiene saneamiento costero en ninguna de sus playas y eso es comenzar a hipotecar el patrimonio turístico, ambiental y laboral del departamento", advirtió.

Finalmente, sostuvo que el objetivo de su administración es consolidar el crecimiento turístico y económico del departamento mediante obras públicas, seguridad jurídica e inversión privada. "Estamos trabajando para que no seamos como Brasil el departamento del futuro, sino el departamento del hoy", concluyó.