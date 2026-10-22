Lucas Etcheverrito remata 22 terrenos en Rocha y una chacra en Maldonado con financiación hasta 96 cuotas

El rematador Lucas Etcheverrito realizará una nueva edición de sus remates online de terrenos financiados, con una oferta de 22 lotes en distintos balnearios de Rocha y una chacra de más de tres hectáreas en Maldonado . Las propiedades se podrán adquirir mediante un sistema de ofertas por internet, con opciones de financiación de hasta 96 cuotas.

La propuesta incluye terrenos con bases mensuales desde US$ 140 en La Paloma, US$ 150 en La Esmeralda y US$ 210 en Punta del Diablo . A su vez, la chacra ubicada sobre la Ruta 9, en la zona de Garzón, tendrá una base de US$ 790 mensuales .

Los interesados pueden consultar las características de los inmuebles, sus fotografías y las condiciones particulares de cada operación a través de www.lucasremates.com . Los cierres están previstos para el miércoles 28 y el jueves 29 de octubre.

La principal propuesta se encuentra en el fraccionamiento Jean Krug , a unos cinco minutos de La Paloma, Playa Serena y Laguna de Rocha. Allí se ofrecen 17 terrenos con superficies de entre 500 y 944 metros cuadrados .

Los lotes cuentan con acceso por Ruta 10, recientemente asfaltada, y varios de ellos tienen vistas destacadas. Según la información del remate, se encuentran mayoritariamente nivelados, limpios, arbolados y amojonados por agrimensor. Además, tienen la Contribución Inmobiliaria de 2026 paga.

La financiación prevista es de 96 cuotas, con bases desde US$ 140 mensuales. El cierre de las ofertas para estos terrenos será el 28 de octubre.

La Esmeralda y Punta del Diablo, con cuotas desde US$ 150

La oferta en Rocha se completa con tres terrenos en La Esmeralda, que se rematarán con financiación de hasta 96 cuotas y bases desde US$ 150 por mes.

Los lotes cuentan con acceso por calle y están limpios, nivelados y amojonados por agrimensor. Las ofertas cerrarán el 29 de octubre.

Ese mismo día se rematarán dos terrenos en Punta del Diablo, ubicados en la zona de La Viuda. Uno de ellos se encuentra a cinco cuadras de la playa. Ambos están limpios y amojonados, y tendrán financiación en 90 cuotas, con bases mensuales de US$ 210 y US$ 520, respectivamente.

Una chacra de más de tres hectáreas sobre Ruta 9

La propuesta también incorpora una propiedad rural en la zona de Garzón, departamento de Maldonado, a la altura del kilómetro 176 de la Ruta 9.

La chacra tiene una superficie de 33.429 metros cuadrados, equivalentes a poco más de 3,3 hectáreas, y cuenta con 245 metros de frente sobre la ruta.

El inmueble se rematará con una base de US$ 790 mensuales y financiación en 96 cuotas. También existe la alternativa de financiar en unidades indexadas, de acuerdo con las condiciones establecidas para la operación.

El cierre de las ofertas por esta propiedad será el 29 de octubre.

Cómo participar en los remates online

Etcheverrito desarrolla remates online de terrenos financiados desde hace más de seis años. La modalidad permite consultar las propiedades y presentar ofertas a través de una computadora, una tableta o un teléfono celular, sin necesidad de concurrir presencialmente a una sala de remates.

Las condiciones de financiación varían según el inmueble e incluyen alternativas en dólares sin interés o en unidades indexadas. La información proporcionada por la firma señala que los terrenos están al día y cuentan con documentación y títulos para su escrituración.

Los interesados pueden acceder a las bases, fotografías, ubicaciones y condiciones de cada propiedad en el sitio web de la firma.

Fechas de cierre

28 de octubre de 2026 . Los 17 terrenos del fraccionamiento Jean Krug, en La Paloma.

29 de octubre de 2026. Los tres terrenos de La Esmeralda, los dos de Punta del Diablo y la chacra de Garzón.

Para obtener más información, se puede ingresar a www.lucasremates.com o comunicarse con el rematador Lucas Etcheverrito a través de los teléfonos 099 742 800 y 092 135 010.