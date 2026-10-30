El probable equipo de Nacional con importantes cambios que ensayó Daniel Carreño para ir a Jardines ante Danubio

Nacional visitará a Danubio este domingo a las 16:30 en un partido en el que debe ganar para mantener sus posibilidades en el Torneo Clausura, a la espera de que el líder Liverpool deje unidades en el juego ante Juventud que cerrará la actividad dominical.
Para este encuentro, el entrenador Daniel Carreño tendrá dos bajas con respecto al último duelo ante los negriazules en el que los albos perdieron por 1-0 de locales en el Gran Parque Central.
Foto: Dante Fernández/Focouy
No estarán dos de los titulares del DT: el zaguero juvenil Luciano Rodríguez, quien se rompió los ligamentos de la rodilla en ese último partido, ni el volante Luciano Boggio, quien llegó a su quinta amarilla.
Esas bajas obligan a Carreño a hacer variantes en la zaga y en el mediocampo.
El DT mantendrá su línea de tres y quien se perfila para ingresar por Rodríguez es Emiliano Ancheta, quien no venía siendo titular y que le habría ganado el duelo por el puesto a Agustín Rogel, sustituto del juvenil cuando se lesionó ante Liverpool.
Foto: Dante Fernández/Focouy
El lateral derecho jugaría como stopper junto a Sebastián Coates y Francisco Calvo.
Mientras que en el medio, en lugar de Boggio ingresaría Santiago Silva para jugar junto a Lucas Rodríguez.
Santiago Silva, jugador de Nacional, antes de enfrentar a Racing
Foto: AUF
En las bandas se mantienen los carrileros con Gastón Martirena y Camilo Cándido por derecha e izquierda, respectivamente. Otra opción sería que Calvo pase a la banda por Cándido y Tomás Viera esté en la zaga.
En ofensiva también puede haber una novedad con el ingreso del argentino Rubén Botta en lugar de Luciano González.
Rubén Botta y Mateo Rivero
Foto: Dante Fernández/Focouy
Y en ataque se mantienen los nombres de Maximiliano Gómez y Tiziano Correa.
Con esos jugadores, el probable equipo de Nacional ante Danubio sería con Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates y Francisco Calvo; Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Santiago Silva y Camilo cándido, Rubén Botta, Tiziano Correa y Maximiliano Gómez.
Nacional tendrá su último entrenamiento este sábado en Los Céspedes, donde Carreño confirmará su once.