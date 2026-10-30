El probable equipo de Nacional con importantes cambios que ensayó Daniel Carreño para ir a Jardines ante Danubio

Nacional visitará a Danubio este domingo a las 16:30 en un partido en el que debe ganar para mantener sus posibilidades en el Torneo Clausura , a la espera de que el líder Liverpool deje unidades en el juego ante Juventud que cerrará la actividad dominical.

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Para este encuentro, el entrenador Daniel Carreño tendrá dos bajas con respecto al último duelo ante los negriazules en el que los albos perdieron por 1-0 de locales en el Gran Parque Central.

No estarán dos de los titulares del DT: el zaguero juvenil Luciano Rodríguez , quien se rompió los ligamentos de la rodilla en ese último partido, ni el volante Luciano Boggio , quien llegó a su quinta amarilla.

Esas bajas obligan a Carreño a hacer variantes en la zaga y en el mediocampo.

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El juvenil que ya entrenaba con Carreño y puede ser una opción para la defensa de Nacional, donde el DT deberá hacer ajustes por la baja de Luciano Rodríguez

El DT mantendrá su línea de tres y quien se perfila para ingresar por Rodríguez es Emiliano Ancheta, quien no venía siendo titular y que le habría ganado el duelo por el puesto a Agustín Rogel, sustituto del juvenil cuando se lesionó ante Liverpool.

Emiliano Ancheta Foto: Dante Fernández/Focouy

El lateral derecho jugaría como stopper junto a Sebastián Coates y Francisco Calvo.

Mientras que en el medio, en lugar de Boggio ingresaría Santiago Silva para jugar junto a Lucas Rodríguez.

Santiago Silva, jugador de Nacional, antes de enfrentar a Racing Foto: AUF

En las bandas se mantienen los carrileros con Gastón Martirena y Camilo Cándido por derecha e izquierda, respectivamente. Otra opción sería que Calvo pase a la banda por Cándido y Tomás Viera esté en la zaga.

En ofensiva también puede haber una novedad con el ingreso del argentino Rubén Botta en lugar de Luciano González.

Rubén Botta y Mateo Rivero Foto: Dante Fernández/Focouy

Y en ataque se mantienen los nombres de Maximiliano Gómez y Tiziano Correa.

Con esos jugadores, el probable equipo de Nacional ante Danubio sería con Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates y Francisco Calvo; Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Santiago Silva y Camilo cándido, Rubén Botta, Tiziano Correa y Maximiliano Gómez.

Nacional tendrá su último entrenamiento este sábado en Los Céspedes, donde Carreño confirmará su once.