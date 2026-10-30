El precio de la carne ovina exportada no para de sorprender y pierden fuerza los valores de las lanas

Mientras los precios de las lanas llevan siete semanas en caída y se enfrían los negocios, la carne ovina exhibe una renovada firmeza de valores que no se ve afectada por la consolidación de la zafra del último trimestre: el precio de exportación dio un salto y el cordero alcanzó los US$ 6,50 por kilo .

Con eso como marco, la faena podría verse dinamizada con la habilitación del ex frigorífico Bamidal, a partir de la próxima semana.

El cordero alcanzó los US$ 6,50 por kilo en la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), con una suba de 16% en 2026 y de 140% desde el piso de US$ 2,70 por kilo a fines de 2024, dos años atrás.

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Se intensifica la faena de ovinos y el precio de los corderos no afloja

A partir del próximo está habilitada para faenar la planta de ovinos de Paso de los Toros, ex Bamidal, adquirida en US$ 2,1 millones por Uniao Comercial SAS en el marco de la liquidación concursal de Conexión Ganadera.

La industria ya tiene comprometidos unos 25 mil animales para iniciar la actividad en una ubicación estratégica, cerca de las zonas productoras de ovinos.

En la última semana la faena de lanares se redujo 27% respecto a la anterior aunque se mantuvo en un nivel superior a las 12 mil cabezas a medida que se instala la zafra de fin de año y en un escenario de mayor oferta estacional con el avance de las esquilas y las pariciones.

Se afirma la exportación de carne ovina

La tonelada exportada de carne ovina alcanzó su segundo mayor registro histórico en los últimos 30 días móviles con un promedio de US$ 7.900 de acuerdo a los datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Se trata del segundo mejor valor por debajo de los US$ 7.968 alcanzados a mediados de mayo.

El último promedio semanal fue de US$ 10.471 por tonelada, un valor de menor representatividad por el bajo volumen (82 toneladas enviadas a Brasil), pero aun así el mayor valor semanal del que hay registros.

Entre enero y setiembre el destino con mayor valor promedio fue Israel, con US$ 11.070 por tonelada, seguido por Brasil, con un promedio de US$ 9.500 por tonelada de acuerdo a datos de Aduanas procesados por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

Ajuste en el mercado de lanas

El indicador IME del mercado lanero australiano tuvo su mayor caída semanal de la zafra 2026/27, una baja de 3,2% a US$ 12,12 por kilo base limpia. Es el menor valor desde abril, luego de siete semanas de corrección a la baja.

La retracción de la oferta fue la nota saliente de la semana.

Se retiró el 27% de los lotes, la mayor proporción en tres años y medio. En un mercado que espera que la demanda se fortalezca, creció la brecha entre las lanas de 18 micras que bajaron 5% en la temporada contra las lanas de 21 micras que ajustaron 17%.

Los valores en el mercado local siguen siendo “muy buenos” aunque inferiores al pico del comienzo de la zafra actual, indicó un operador, que recordó que desde principios de setiembre los exportadores advertían que el mercado no estaba tan sólido como aparentaba.

En la jornada de la firma Engraw con referentes internacionales de la cadena lanera se señaló que el precio de la lana estaba muy alto, en un nivel que no era sostenible.

Los negocios se redujeron en la última semana, con mayor cautela por parte de las demanda y productores renuentes a convalidar precios inferiores a los de los últimos meses, si bien la oferta ha crecido con el avance de las esquilas que venían retrasadas.

Las referencias de precios se sitúan en el eje de US$ 11,50 a US$ 12 por kilo base sucia para lotes Merino de 17 micras, unos US$ 9 por kilo para lanas de 19 micras y entre US$ 7,5 y US$ 8 para los lotes de 21 micras.

En Corriedale de 28 micras los precios se sitúan entre US$ 2,5 y US$ 3 por kilo.