Se intensifica la faena de ovinos y el precio de los corderos no afloja

Los precios de la hacienda ovina no aflojan y la demanda de la industria frigorífica se acelera en el inicio de la zafra del último trimestre del año, que habitualmente concentra entre el 40% y el 45% de la faena anual de ovinos , con un precio que sigue alto para los corderos .

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La referencia para los corderos subió a un nuevo récord de US$ 6,47 por kilo, según los negocios relevados por la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), aun en un escenario de mayor oferta estacional a medida que avanzan la esquilas y las pariciones.

Las ovejas se instalaron sobre US$ 5,30 por kilo y los capones se ubican en US$ 5,43 por kilo.

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Los valores han subido 16% en lo que va de año con una firme trayectoria ascendente.

Faena de ovinos: la mayor desde febrero

La zafra de faena de lanares parece cobrar ritmo con 16.178 cabezas en la última semana, el dato más alto desde febrero.

El buen nivel de actividad en las dos principales plantas de ovinos, San Jacinto y Las Piedras, explica el aumento.

La actividad de la semana cerrada el 17 de octubre fue apenas 4% inferior a la de la misma semana de 2025 y en el parcial de octubre se sitúa 18,5% debajo del año anterior.

La operativa estuvo concentrada en corderos y borregos, que fueron el 75% del total de animales frente a 17% de ovejas y 7% capones.

En lo que va de año la faena de lanares se redujo casi 36% desde 486.020 a 311.923 cabezas, con un descenso mayor entre las ovejas por retención de vientres y bajo stock (37%) que entre los corderos, que se reducen 31%.

Precio de exportación sube casi 80% en dos años

El precio de exportación de carne ovina se ubicó en US$ 6.844 por tonelada luego de tres semanas consecutivas con el promedio móvil arriba de US$ 7.000 la tonelada.

El nivel de valores en el mercado exterior es la clave que sostiene los precios a los productores.

Las exportaciones hasta el 17 de octubre van descendiendo 50% en volumen respecto al año anterior, con pocos mercados activos: solo Brasil, China, Canadá y Emiratos Árabes.

La referencia en 2026 se ubica en US$ 6.793 por tonelada, 26% arriba del año pasado y con una excepcional suba de 78% respecto al precio promedio anual de US$ 3.807 obtenido en 2024.

Lanas: sexta semana de bajas

Los precios en el mercado lanero australiano bajaron por sexta semana seguida.

El Indicador de Mercados del Este (IME) ajustó 0,8% a US$ 12,52 por kilo base limpia, una referencia que sigue siendo 35% superior a la de un año atrás.

Desde principios de setiembre el indicador se redujo en 8,4%, más de un dólar por kilo, aunque el nivel de valores continúa siendo el más alto desde 2019.

Las apreciables subas de los últimos dos años tanto en la lana como en la carne ovina contribuyen a mejorar la competitividad del rubro, aunque llevará tiempo que se recupere el stock de animales que este año cayó a su menor nivel histórico con 4,8 millones de cabezas.

El volumen de negocios en el mercado lanero local se redujo en la última semana por la distancia entre las pretensiones de los productores y los valores que las industrias y exportadores están dispuestos a convalidar.