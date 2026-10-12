Exportaciones de lanas crecieron casi 40% y las de carne ovina siguen en el mismo nivel

Durante 2026, completados nueve meses, hubo un crecimiento importante en los ingresos de divisas al país por las exportaciones generales del rubro ovino ( lanas y carne ovina ) , cuantificado en 27,1% con relación a las de enero-setiembre de 2025, alcanzando los US$ 213,8 millones , actualizó el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) .

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En la evolución interanual, las exportaciones de lana tuvieron un desempeño positivo, con un incremento del 37,3% en los ingresos, mientras que las divisas por la exportación de carne ovina aumentaron un 0,4%.

Con base en datos brindados a El Observador desde el SUL –en todos los casos se trata de cifras de las exportaciones cumplidas proporcionadas por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA)–, en el caso del subrubro lana y subproductos hubo una suba de 37,3%, acumulando US$ 165,7 millones.

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La exportación de lana general consideró 28,8 millones de kilos (-6,1%) por US$ 148,7 millones (+36%) y los destinos principales –medido en dólares– fueron China (53%) e Italia (13%).

Tipos, montos y mercados

Lana sucia 10,4 millones de kilos (-25%) por US$ 56 millones (+22%) y medido en dólares los principales mercados han sido China (93%) e Italia (5%).

Lana lavada 8 millones de kilos (+19%) por US$ 30,6 millones (+63%), con China (74%) e India (11%) como principales mercados.

Tops 10,2 millones de kilos (+4%) por US$ 61,9 millones (+40%), con Italia (30%) y Alemania (14%) como principales mercados.

Carne ovina

En el otro subrubro principal se exportaron 6,5 millones de kilos de carne ovina (-18%) a cambio de US$ 47,5 millones (+0,4%).

Brasil con el 38% e Israel con el 14% fueron los principales destinos (medido eso en dólares).

Si se divide con base en el tipo de carne, en enero-setiembre la colocación de carne congelada con hueso reportó US$ 38,1 millones (-1%) y la de carne congelada sin hueso US$ 8,2 millones (+9,3%), con una participación marginal de subproductos.

Los destinos clave para la carne ovina, en el segmento de mayor incidencia (congelada con hueso), fueron Brasil (42%), Israel (17%) y China (12%).

En carne congelada sin hueso está al tope Brasil (28%), Países Bajos (22%) y Canadá (19%).

La lana y la carne

En enero-setiembre de 2026 la participación de lana y subproductos se mantiene por encima de la participación de carne ovina dentro del total de las exportaciones del rubro ovino, con el 77,5% y el 22,2%, respectivamente, con casi nula incidencia de ovinos en pie y pieles ovinas.

Antecedentes en las exportaciones del rubro ovino

Las exportaciones de lana y subproductos registraron en 2025, respecto a 2024, una suba del 10% (totalizando US$ 174,3 millones) y las de carne crecieron un 7% (US$ 71,9 millones).

Considerando todos los rubros (los citados más otros de incidencia menor como ovinos en pie y pieles ovinas), en 2025 ingresaron US$ 246,5 millones, es decir +9% respecto a 2024.

El mejor registro data de 2018 con US$ 327 millones logrados por exportaciones totales del rubro ovino, con el menor monto en 2020, US$ 187 millones.

La majada de Uruguay

Con base en datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), obtenidos de las declaraciones juradas (preliminares) de los productores, en 2026 se contabilizaron en el país 4.566.892 cabezas de ovinos (en manos de 21.407 tenedores).

Eses volumen de lanares significó una caída interanual de 3,9%.

Un estudio del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) informó que el récord de existencias ovinas sucedió en 1991 con 26 millones de animales, tras lo cual comenzó a caer.