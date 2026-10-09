El precio de los corderos no para de subir y se estabilizan los valores en el mercado de lanas

El precio de los corderos va subiendo 15% en 2026 y en los últimos 12 meses abrió una brecha de 10% con respecto al valor de los novillos , mientras las lanas se estabilizaron luego de cuatro semanas de baja en el mercado australiano , con escasa operativa a nivel local.

Con un valor promedio de US$ 6,42 por kilo, el cordero sigue subiendo la vara semana tras semana.

A principios de año cruzó el récord histórico de US$ 5,61 por kilo que se había mantenido desde 2011 y en octubre ya se ubica 15% por encima.

Se afirman la faena de ovinos y el precio de los corderos mientras la lana suma cuatro semanas de baja

Las ovejas se cotizan en el eje de US$ 5,30 el kilo, también un valor máximo, con escasa oferta tanto por el reducido stock de lanares como por la retención de vientres para cría.

Faena

En ese panorama tensionado por la demanda superior a la oferta “la zafra de corderos viene siendo buena”, afirmó el consignatario Otto Fernández Nystrom.

Sin embargo, se mantiene la inestabilidad: la faena semanal de ovinos se desplomó a menos de 1.200 cabezas luego de dos semanas sobre las 11.000 cabezas que sugerían una recuperación consistente.

Solo ingresaron 1.152 animales con actividad en siete plantas menores.

Otto Fernández señaló que en Artigas avanza el proyecto de acondicionar y reabrir el Abasto Municipal para la faena de lanares para mitigar la pérdida de capacidad de la industria en el norte del país tras el cierre de varias plantas en los dos últimos años.

La iniciativa tiene el apoyo de instituciones sectoriales, autoridades departamentales y nacionales, y según el operador se está “a un paso de lograr una inversión que apoyará a los productores ovinos pequeños y que va a aportar en mano de obra, impuestos, y en controlar la faena clandestina y la sanidad”, dijo en Radio Rural.

La faena de setiembre cerró 24% por debajo del mismo mes del año pasado, con 39.032 cabezas faenadas una participación de ovejas inferior al 15%, lo que da cuenta de la máxima retención de vientres y el retraso en las esquilas.

En los últimos 12 meses el número de ovejas faenadas es de 175.025, el más bajo desde noviembre de 2019.

Desde comienzos de 2026 la faena de lanares se retrajo 37,2% frente a un año atrás, de 455.228 a 285.838 cabezas.

Exportación de carne ovina

La muy baja faena de los últimos meses y las interrupciones en la cadena exportadora están presionando a la baja los embarques de carne ovina.

En setiembre y los primeros días de octubre se registró una fuerte caída de 75% interanual en las exportaciones con poca actividad a los principales destinos, Brasil y China.

El volumen de demanda de Israel, el mercado que paga precios más altos por carne con hueso, se ubica 54% por debajo de 2025 y no se mueve desde mayo.

El promedio de precio de los dos últimos meses ha rondado los US$ 6.300 por tonelada.

En setiembre fue de US$ 6.278, lejos del máximo alcanzado también en mayo de US$ 7.490 por tonelada.

En el parcial del año 2026 el precio de la tonelada de carne ovina está siendo 26% mayor que el año pasado con ingresos por U$S 39 millones en base a 5.756 colocadas, un volumen 33% inferior al de 2025 a la fecha.

Lanas

Los precios en el mercado lanero se estabilizaron en Australia luego de cuatro semanas a la baja y el Indicador de Mercados del Este (IME) cerró en US$ 12,68 por kilo base limpia, el mismo valor que una semana atrás, con ligeras variaciones en las tres jornadas de remates.

La oferta fue algo menor a la de la semana anterior, con fluidez en las negociaciones, tipo de cambio estable y colocación del 93% de los lotes.

Si bien la referencia es la más baja en seis meses, el promedio se mantiene 25% por encima de un año atrás, con subas mayores en lanas Corriedale en el eje de 28 micras.

En la cadena lanera se observa que la estabilización en los niveles actuales, con el IME entre US$ 12 y US$ 13 por kilo, es favorable para el mercado luego de un fuerte salto en el último año que tensionó los márgenes de la industria.

Las subas adicionales podrían ser una complicación para la demanda, fue una de las conclusiones de la jornada de la firma topista Engraw que reunió a referentes de todos los sectores del negocio lanero tanto en Australia como en China y en Europa.

Exportación de lanas

En setiembre Uruguay exportó 2,2 millones de kilos de lana por US$ 17,7 millones.

En los primeros nueve meses del año se exportaron US$ 154 millones por concepto de lana, 36% más que un año atrás con un volumen 8% inferior, aunque la composición de la canasta exportadora se inclina a lanas de mayor valor.

Si bien se redujo 25% el volumen de lana sucia, aumentaron 19% los envíos de lana lavada y 4% los embarques de lana peinada (tops) que consolidan los valores.