Frigorífico Rosario: "Todo va bien", 124 puestos recuperados y crece la producción, pero hay una preocupación

Ya son 124 las personas que volvieron a trabajar en el Frigorífico Rosario , una de las empresas más importantes en Colonia, tras la reanudación de las faenas vacunas y ovinas y la industrialización de carnes , activada en agosto cuando se conoció la rehabilitación del mercado chino y la empresa comenzó a incrementar sus actividades .

Javier Martínez, presidente del Sindicato de Empleados del Matadero Rosario (Semar), destacó a El Observador que “por suerte todo va bien”, mencionó que la relación con la empresa "es positiva" e informó que hay varias acciones para seguir abasteciendo al mercado interno, pero también para exportar y a diversos mercados, no solo el chino.

La preocupación está puesta, añadió, en que a nivel del Poder Ejecutivo primero y en el Legislativo después se apruebe cuanto antes la extensión del beneficio del seguro de paro para los trabajadores que aún no han podido recuperar su empleo, que son de 80 a 90 personas.

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El tema ya fue considerado a nivel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), avanzó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y se espera llegue a Presidencia de la República para ser tratado luego en las cámaras del Parlamento.

La recuperación progresiva de las actividades en ese complejo industrial ubicado en Colonia “causó mucha alegría en la gente que pudo volver a trabajar”, comentó.

Dos faenas a la semana e incluso mixtas

Se empezó con una faena semanal y 80 trabajadores, eso fue aumentando y se pasó a dos por semana y con alrededor del doble de animales, incluso con algunas faenas mixtas de vacunos y ovinos, con 124 personas ocupadas (considerando todas las secciones desde la llegada de los animales al complejo hasta la salida de los productos), con crecientes labores de desosado que llegan a tres o cuatro días a la semana, informó.

La mayoría de lo industrializado tiene como destino el abasto, pero se empezó a congelar producción para enviar a China.

El contexto

En agosto, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó que la Administración General de Aduanas de la República Popular China (GACC) comunicó el levantamiento de la suspensión del registro del establecimiento Frigorífico Rosario (Rondatel SA), por lo tanto ese complejo industrial quedó habilitado para exportar productos cárnicos a ese mercado. El flujo comercial quedó interrumpido en julio de 2023 por motivos empresariales que no fueron sanitarios ni de inocuidad de las carnes.

Martínez, como ejemplo de la pujanza en la empresa tras muchos meses de actividad nula o muy disminuida, mencionó que se realizaron obras en el tratamiento de aguas residuales, en el sistema de bombas y en el de aireadores.

Hubo recientemente una nueva auditoría china, en ese caso para el sector de ovinos, de lo cual se está a la espera de la respuesta.

En pocas semanas se espera, también, una auditoría panameña y otra china, en este último caso para habilitar la colocación de mondongo y librillo, para lo cual se encaminarán reformas en el complejo industrial.