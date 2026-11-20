La visión de Raizar Agro parte de una premisa clara: la rentabilidad en el cultivo de maíz no se logra con decisiones aisladas, sino con una estrategia integrada que abarca desde la elección del híbrido hasta el plan nutricional y la protección vegetal , destacó el Ing. Agr. Rafael Pastorino (Departamento Técnico).

Esta concepción sistémica, detalló el profesional en un informe elaborado para El Observador, implica que cada decisión agronómica debe estar alineada con las condiciones del ambiente, los pronósticos climáticos y los objetivos productivos de cada establecimiento.

El primer paso de cualquier plan de fertilización, señaló, es el diagnóstico del estado nutricional del suelo.

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"Junto con esta información debemos realizar el seguimiento del cultivo y apoyarnos en los análisis foliares para los ajustes pertinentes", dijo.

El primer objetivo es lograr un excelente arranque del cultivo y "desde el punto de vista nutricional esto lo logramos apoyando con fertilizantes que aporten todos los nutrientes en formulaciones de baja salinidad y ubicándolo en la línea de siembra".

Ing. Agr. Rafael Pastorino -Departamento Técnico - Raizar Agro.

El cultivo de maíz y sus nutrientes

"El nutriente más limitante, después del agua, es el nitrógeno. Es muy difícil lograr ser eficientes con las fuentes tradicionales. Una manera de mejorar la eficiencia es realizando varias aplicaciones durante el cultivo. Pero también hay tecnologías de producto, es así como desde Raizar Agro ofrecemos soluciones líquidas y granuladas con las últimas tecnologías para mejorar la eficiencia y rentabilidad. Una destaque especial merece la solución de ofrecer fertilizantes nitrogenados de aplicación foliar, que nos permite acompañar la curva de demanda con eficiencias muy importantes", detalló.

Otro nutriente fundamental y en particular en este cultivo, mencionó el ingeniero Pastorino, es el zinc, nutriente que tiene la dificultad de ser poco móvil dentro de la planta, "por esto debemos acompañar durante el ciclo en cada oportunidad que tengamos".

"Es importante aportar que estamos encontrando niveles bajos de boro, tanto en suelo como en muchos análisis foliares. Este nutriente es muy importante y desde Raizar Agro ofrecemos soluciones altamente eficientes y muy prácticas para nuestros clientes", complementó.

Concluyó que "hasta acá hemos realizado aportes sobre el manejo de N,P,K, Zn y B, pero hay 16 nutrientes esenciales para las plantas y debemos diagnosticar cual es el más limitante y recomendar la mejor solución en cada caso, para esto Raizar Agro cuenta con un equipo técnico-comercial muy potente y las soluciones (productos) al servicio de nuestros distribuidores a fin de realizar el trabajo y recomendación caso a caso".

Contexto

Raizar Agro, "el ecosistema que potencia su campo", nació de la unión y trayectoria de tres referentes clave del agro uruguayo: Agroenfoque, Lanafil y Procampo. Ofrece soluciones integrales en genética, nutrición y protección de cultivos, que combinan productos de alto valor y un equipo técnico de excelencia. Raizar Agro es especialista y representa a prestigiosas marcas internacionales que le permiten brindar al mercado nacional tecnologías de punta.