Zafra agrícola 2026/2027: detalles de la propuesta integral para el productor que presentó Raizar Agro

Raizar Agro realizó el lanzamiento de la zafra agrícola de 2026-2027 ante más de 100 clientes, en el Hotel Nirvana de Nueva Helvecia, donde bajo la consigna “Más que productos. Una estrategia de cultivo” se concretó el inicio de una nueva etapa para la compañía .

Según se destacó a El Observador, a partir de esta campaña la empresa nacida de la fusión de Agroenfoque, Lanafil y Procampo suma a su propuesta en genética un abordaje integral que combina semillas, nutrición, protección vegetal, asesoramiento técnico y acompañamiento a campo .

Raizar Agro, de este modo, busca capitalizar la experiencia y especialización de tres referentes del sector para ofrecer al productor una propuesta que contemple al cultivo como un sistema .

El objetivo es que la elección de la genética, la definición de la nutrición y las decisiones de protección vegetal formen parte de una misma estrategia, adaptada al ambiente, al potencial productivo y a los objetivos de cada establecimiento.

Durante la apertura, el gerente general de Raizar Agro, Juan Alzugaray, destacó que la nueva propuesta se apoya en la experiencia acumulada y, fundamentalmente, en la cercanía con el productor.

“Saber de campo es nuestra filosofía, porque entendemos que la agricultura es una ciencia, pero también una forma de vida que requiere amor por la tierra y un saber especial que se adquiere con experiencia, estudio y recorriendo cada rincón de nuestro suelo”, señaló Alzugaray.

El comunicador Ruben Silvera junto a Federico Bellenda, gerente comercial; Rafael Pastorino, referente en nutrición y protección; y Alfredo Silbermann, referente en genética.

Genética y manejo para construir rendimiento

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la conferencia “Maíz 360: el presente que vivimos, el futuro que construimos”, a cargo del ingeniero agrónomo Federico Larrosa, gerente de Desarrollo de Maíz para GDM-Supra.

Larrosa presentó las líneas de trabajo que Supra desarrolla para Uruguay, que incluyen la incorporación de nuevos productos al portafolio y nuevas líneas de agronomía y posicionamiento.

Entre los conceptos presentados se destacó la fertilización tardía oportunista o fraccionamiento del nitrógeno, una estrategia que permite ajustar la nutrición según el desarrollo y estado real del cultivo, los pronósticos climáticos, la expectativa de rendimiento y la relación de precios.

El segundo bloque técnico estuvo a cargo del Dr. Gabriel Espósito, quien presentó “Agronomía integral: construyendo el rendimiento”. Espósito profundizó en la necesidad de ajustar las decisiones agronómicas al rendimiento objetivo y a las características de cada ambiente.

En particular, hizo énfasis en la enorme relevancia que tienen los micronutrientes en el cultivo del maíz: Magnesio, Calcio (Macronutrientes secundarios) y Boro y Zinc (micronutrientes), como ejemplos de elementos esenciales para asegurar altos rindes, protegerla sanidad y prevenir el stress hídrico y térmico.

Como síntesis, destacó que alcanzar altos niveles de producción requiere integrar las distintas variables de manejo: atender la oferta hídrica durante floración y llenado de granos, ajustar la genética al sistema y al rendimiento objetivo del lote, cubrir las necesidades nutricionales, realizar los cuidados sanitarios necesarios y considerar la variabilidad espacial de cada ambiente.

La estrategia se completa con nutrición y protección

La jornada continuó con una mesa técnica de Raizar Agro, en la que especialistas de la compañía trasladaron estos conceptos a las decisiones que deberán enfrentar los productores durante la zafra 2026-2027.

Rafael Pastorino, referente técnico en Nutrición y Protección Vegetal de Raizar Agro, señaló que un escenario con precipitaciones superiores al promedio puede representar un alivio hídrico fundamental para aspirar a elevados techos de rendimiento, pero al mismo tiempo obliga a prestar especial atención a la sanidad.

Por su parte, Alfredo Silbermann, referente técnico en Genética Vegetal de Raizar Agro, destacó la importancia de segmentar la propuesta de maíz de acuerdo con el ambiente y las expectativas de cada productor.

Federico Bellenda, gerente comercial de Raizar Agro, remarcó el compromiso de acompañar al productor paso a paso durante toda la campaña. Señaló que buena parte del éxito del cultivo comienza a definirse desde el arranque y que, por ese motivo, Raizar Agro estructuró una red de asistencia que combina el abastecimiento oportuno de insumos con asesoramiento agronómico directamente en la chacra.

Propuesta integral para la nueva zafra agrícola

El lanzamiento reflejó así el posicionamiento con el que Raizar Agro inicia la nueva campaña: pasar de una lógica centrada en productos individuales a una estrategia integral de cultivo, en la que genética, nutrición y protección vegetal se complementan con conocimiento agronómico, servicio y presencia territorial.