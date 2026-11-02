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"Hasta el final": el mensaje de Alexis Martín Arias, el golero de Nacional que fue una de las figuras en su regreso a Jardines

El golero argentino volvió a atajar en la cancha en la que debutó en Nacional y fue clave con una atajada en el segundo tiempo

2 de noviembre de 2026 15:04 hs
Alexis Martín Arias

Alexis Martín Arias

Foto: @Nacional

Con una atajada clave a Enzo Cabrera cuando el partido estaba 1-1, el golero de Nacional Alexis Martín Arias fue una de las figuras en el partido ante Danubio que los tricolores terminaron luego con triunfo 2-1 con un doblete de Maxi Gómez.

El arquero argentino volvió a Jardines del Hipódromo, la cancha en la que debutó con los albos el pasado 11 de julio con Jorge Bava como DT, y lo hizo con una buena actuación gracias al mano a mano que le tapó a Cabrera, quien lamentó con sus gestos la oportunidad que le sacó el guardameta, lo que pudo haber cambiado la historia en un partido cuyo resultado condenó a los de Maroñas al descenso.

Alexis Martín Arias

Alexis Martín Arias

Cabrera había marcado el 1-1 parcial al definir frente al golero tricolor, quien no pudo hacer nada luego de una jugada en la que falló la salida de la defensa y Danubio recuperó y sorprendió rápidamente.

Luego, con el partido abierto cuando los dos equipos iban por la victoria, el argentino tuvo su revancha.

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“En una cancha difícil, una victoria que vale mucho”, escribió Alexis Martín en sus redes sociales.

“Unidos hasta el final”, agregó el golero que llegó por pedido de Bava, que le sacó el puesto a Luis Mejía, luego lo perdió, y ahora nuevamente volvió a ponerse los guantes ante la lesión del panameño.

Alexis Martín Arias

Alexis Martín Arias

Los números de Alexis Martín Arias en Nacional

El golero de 34 nacido en Pellegrini, Buenos Aires, llegó a sus 14 partidos en Nacional, con 1.182 minutos y 13 de ellos como titular.

Su registro tiene ocho juegos ganados, dos empates y cuatro derrotas.

Además, suma seis partidos sin recibir goles (Danubio, Albion, Progreso, Torque, Central Español, Rentistas), entre los que se cuenta el encuentro ante Montevideo City Torque, en el que se lesionó Mejía y tuvo que sustituirlo.

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