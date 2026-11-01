Danubio: seis entrenadores, campañas mediocres y dos descensos en cinco años tras 51 temporadas en Primera

Danubio descendió este domingo por quinta vez en su historia a la segunda división del fútbol uruguayo, luego de perder de local contra Nacional en partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura.

El descenso se consumó tras un undécimo puesto logrado en la Tabla Anual en una discreta temporada 2025 y una muy mala temporada 2026 donde está último en la Tabla Anual a falta de dos fechas para el final.

Danubio tuvo seis entrenadores entre 2025 y 2026, todos responsables en su medida del descenso del equipo ya que la pérdida de categoría contempla una tabla acumulada de los dos últimos años.

Cuando fue destituido al empatar los primeros cuatro partidos del Torneo Apertura 2025, en una decisión donde pesó mucho la eliminación en primera ronda de la Copa Sudamericana contra Cerro Largo, Alejandro Apud expresó: "Deseo y desearé para Danubio siempre lo mejor... con un proyecto deportivo e institucional que sea cada vez más sólido, con emprendimientos estructurales que apuesten siempre a más y con una hinchada bien aguerrida que se aleje de descargas agresivas y destructivas que paralizan , transformando su tónica en aliento positivo permanente que potencie la esencia constructiva de un club de grandeza como Danubio".

Posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y el descenso tras la victoria de Nacional sobre Danubio

Daniel Carreño destacó de Nacional "mucha actitud" y "un poco de fútbol" como claves del vital triunfo ante Danubio

Alejandro Apud, técnico de Danubio Foto: Leonardo Carreño

Posteriormente se hizo cargo del plantel Juan Manuel Olivera que fue quien más duró en el cargo llegando a dirigir en 22 encuentros con cinco victorias, siete empates y 10 derrotas.

Juan Manuel Olivera Foto: Inés Guimaraens

Cuando la dirigencia de Arturo Del Campo decidió cesarlo, dejó en su lugar al director deportivo, Gustavo Matosas quien al mejorar los resultados determinó que completara la temporada 2025 en la que Danubio terminó undécimo a seis puntos de zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Gustavo Matosas Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Con bombos y platillos, Matosas anunció para la temporada 2026 al argentino Diego Monarriz, de gran campaña en Juventud al que ascendió en 2024 y al que llevó a la Copa Libertadores en 2025, más allá de que cerca del final fue cesado para que llegara en su lugar Sebastián Méndez.

Diego Monarriz Foto: Foto Enzo Santos/Focouy

Monarriz arrancó bien pero rápidamente el equipo se le desinfló y tras tres victorias, cuatro empates y tres derrotas, fue destituido.

Nuevamente fue turno para Matosas, pero esta vez como entrenador interino. Se quedó cinco partidos en el cargo con un triunfo, contra Nacional en el Gran Parque Central, dos empates y dos derrotas.

Danubio apostó por un nuevo retorno de Leonardo Ramos, el DT que en 2021 -cuando se completó la temporada 2020, postergada unos meses por la pandemia- no lo había podido salvar del descenso.

Leonardo Ramos Foto: @DanubioFC

Ramos estuvo siete partidos en el cargo: empató cuatro y perdió tres. No registró un solo triunfo. En junio fue intervenido por un problema cardíaco y mientras estuvo en recuperación el equipo fue dirigido por su ayudante, Gabriel Farcilli.

Matosas volvió a tomar las riendas del equipo pero después de renunciar a su cargo como director deportivo. Su relación con Ramos había sido muy tensa. Perdió con Cerro 1-0, empató 0-0 con Boston River y abandonó el cargo.

Quiere decir que habiendo llegado a ejercer el cargo de director deportivo prestó funciones como entrenador en 18 partidos de los que ganó cinco, empató cinco y perdió los ocho restantes. Ganó el 37% de los puntos que disputó.

A fines de agosto, Leonel Rocco se hizo cargo de la franja cosechando hasta el momento, solo tomando en cuenta los números en Liga AUF Uruguaya, dos triunfos, tres empates y seis derrotas.

Leonel Rocco Foto: Dante Fernández/Focouy

Quinto descenso de la historia

Campeón de la B (segunda división) en 1947 con Hugo Bagnulo como entrenador, Danubio se estrenó en 1948 en Primera División con Hugo Forno como presidente y jugadores de la talla de Julio Maceiras (golero), el lateral Urbano Rivera (mundialistas en Suiza 1954), Carlos Romero (campeón mundial en Brasil 1950) y un refuerzo de lujo, el argentino Ernesto Lazatti, ex Boca Juniors.

En 1959 bajó por primera vez. En la última fecha del Uruguayo de ese año visitó a Liverpool y al cabo del primer tiempo perdía 1-0 cuando en las tribunas se desató una batalla campal y murió un hincha negriazul. El segundo tiempo no se jugó y así se decretó el descenso.

En 1960, la franja fue campeón de la B, sin poder jugar en Jardines como sanción por los hechos del día en que bajó, y con los goles de Héctor "Lito" Silva volvió a Primera.

Volvió a bajar en 1968. Sin embargo, en 1969 disputó el torneo de la A.

Eso se debió a que en 1968 el torneo de la B causó furor y llenó el Estadio Centenario para la final que jugaron Bella Vista y el Huracán Buceo del Topo Gigio (así se recordó la campaña por la mascota que acompañaba al tricoplayero). El que subió fue Bella Vista.

La Asociación Uruguaya de Fútbol aprovechó ese boom y organizó en 1969, antes del inicio del Uruguayo de la A un torneo de ascenso especial, entre los tres primeros equipos que secundaron a Bella Vista en la B en 1968 y el que había bajado, Danubio. Todos los boletos apuntaban a que subiera Huracán Buceo, pero el campeón fue Danubio que rápidamente volvió a Primera.

Así como subió, Danubio bajó ya que en ese 1969 no logró mantener la categoría.

Con Rodolfo Zamora como entrenador y dos cracks adolescentes, en 1970, la franja volvió a ser campeón del ascenso. Lorenzo Carrabs se calzó los guantes a los 15 años y Rafael Perrone puso la magia de mitad de cancha en adelante con apenas 16 y el equipo volvió a Primera.

Ahí se mantuvo durante 52 años y 51 temporadas (el descenso que se consumó el 23 de marzo de 2021 al perder de local con Deportivo Maldonado perteneció a la temporada 2020).

En el torneo de Segunda División Profesional de 2021 fue vicecampeón y logró el ascenso directo, detrás de Albion.

Logró mantener la categoría en Primera en 2022, 2023, 2024 y 2025. Pero en este 2026 volvió a bajar.

Lo que supo durar 52 años, período en el que ganó cuatro campeonatos uruguayos, un Competencia, una Liguilla y clasificó ocho veces a la Copa Libertadores (semifinalista en 1989), ahora apenas duró cinco temporadas.